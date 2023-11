Los 10 abrigos crop más elegantes que hemos encontrado en Zara, Mango y Sfera

Con la entrada del invierno y la bajada inminente de las temperaturas, somos muchas las amantes de la moda que estamos buscando el abrigo definitivo con el que no pasar frío los próximos meses. Si bien en unos días, el 24 de noviembre, es el Black Friday, día en el que nuestras tiendas favoritas hacen un gran descuento en todos sus productos, tratándose de una oportunidad única de invertir en esa prenda de calidad, atemporal y versátil que nos ha enamorado con la entrada de la nueva colección en los escaparates de las grandes ciudades. Los abrigos son, sin lugar a dudas, la prenda estrella y muy necesaria en estas fechas y, dada su importancia, nuestras influencers nos dan algunas pistas de sus abrigos favoritos sacándolos a relucir en sus fotos de instagram, como por ejemplo Pilar de Arce y su abrigo de plumas verde oliva de El Corte Inglés, un modelo acolchado con pelo en su interior y ajustado a la cintura con un lazo, o este otro abrigo de paño de María Pombo en color camel y de corte oversize y masculino de Zara, una prenda atemporal, elegante y muy sofisticada que podemos llevar para ocasiones especiales. Sin embargo y, como todas sabemos, cada temporada surgen nuevas tendencias que prometen arrasar entre las chicas que adoran la moda, y es que los abrigos crop, es decir, abrigos cortos por la cintura, se harán un hueco en nuestro armario este noviembre.

No es la única tendencia que se ha abierto paso entre nosotras, y es que, las chaquetas de cuero han venido para quedarse, como por ejemplo esta chaqueta de cuero de Isabel Díaz Ayuso, una opción ceñida, ajustada a la cintura y muy elegante que combinó con unos pantalones de pitillo y unas maxi botas altas de cuero, o la chaqueta crop de Laura Matamoros en marrón chocolate -el tono de la temporada- que llevó junto a un vestido negro corto, el clásico 'little black dress' que jamás pasa de moda. Sea como sea, este tipo de abrigos crop son ideales para las chicas bajitas, ya que estilizan mucho y no acortan la pierna, dando la sensación de parecer un poco más altas. ¿Cómo combinar los abrigos crop? Dado su corte, lo ideal es combinarlo con unos pantalones de pinza y, si lo prefieres, puedes aprovechar y llevar prendas más oversize como pantalones wide leg o de estilo cargo, ya que no aportará tanto volumen como si llevases un abrigo largo. Sin duda, los abrigos crop serán un must en nuestro armario esta temporada y te enseñamos los más elegantes, cómodos y bonitos con los que lucir perfecta este otoño e invierno.

Abrigo chaquetón corto marinero, de Massimo Dutti (149,00 euros)

Abrigo corto con lana, de Oysho (79,99 euros)

Abrigo corto punto con bufanda asimétrica, de Zara (49,95 euros)

Abrigo corto con lana ZW Collection, de Zara (119,00 euros)

Abrigo corto cruzado con lana, de Zara (59,95 euros)

Estas son algunas de las opciones de abrigoscrop que podemos encontrar actualmente en tiendas.