Alerta Black Friday 2023: 8 abrigos negros de fondo de armario que vamos a comprar en Zara, H&M y Sfera

Estamos a menos de una semana del Black Friday para encontrar los mejores chollos en nuestras tiendas de ropa favoritas, como Zara, H&M o Sfera. Por ello, debes estar bien preparada para organizar tu lista de deseos para hacerte con prendas, tanto básicas como más acorde a las tendencias, a un descuento increíble. Y es que, este es el momento definitivo para comprarte todo tu armario de otoño e invierno y, de paso, invertir en prendas atemporales y versátiles de muy buena calidad. Sin ir más lejos, la pieza esencial que nunca pasa de moda y se convierte en todo nuestro aliado durante estos meses es el abrigo negro. Sienta bien, estiliza y es ponible con cualquier look. Pues bien, las mujeres más pijas deben tener uno de confianza para el día a día y otro (u otros) con toques más especiales para ser la más moderna de tu grupo de amigas. Y bien es cierto que también nos encanta jugar con otros colores en el vestidor, como el camel, blanco o hasta un verde vibrante, pero un abrigo negro es imprescindible para añadirlo en la cesta del Black Friday.

No hace falta que te digamos que tener un abrigo recto básico es una obligación, ya que es combinable con un estilismo casual o uno festivalero. Este modelo lo encontrarás en Zara, de la misma manera que también el favorito de las chicas más pijas, que se van a enamorar del protagonizado por el cuello de pelo (muy útil para estos tiempos de viento y frío). Sin embargo, al abrigo acolchado no le quita el puesto nadie en esta marca española, ya que es el más calentito y trendy en el streetstyle. Y como sabemos que el borreguito nunca pasa de moda y siempre funciona, tanto el abrigo de borreguillo como el mezclado con efecto cuero son dos propuestas de H&M para conquistarnos durante los días de descuentazos. De la misma manera ocurre con el mítico abrigo de pelo, que es súper necesario para estos meses y con él presumirás de lujo silencioso. Asimismo, el abrigo efecto cuero de Sfera es todo un must have para combinar con tus botas moteras o pantalones de cuero para marcarte un total look de este mismo material. También, siempre cae un abrigo maxi en nuestro carrito de la compra, pero no nos podemos olvidar del abrigo con corte midi, muy utilizado por las mujeres con un estilo francés y elegante.

1. Abrigo recto básico, de Zara (60 euros)

2. Abrigo con cuello de pelo, de Zara (100 euros)

3. Abrigo acolchado, de Zara (50 euros)

4. Abrigo de borreguito, de H&M (90 euros)

5. Abrigo efecto cuero combinado con borreguito, de H&M (99 euros)

6. Abrigo efecto pelo, de H&M (70 euros)

7. Abrigo efecto cuero, de Sfera (70 euros)

8. Abrigo midi, de Sfera (70 euros)

Tienes diversas opciones para hacerte con el abrigo negro que más se ajusta a tu personalidad y estilo. Puedes ir a lo seguro con el abrigo sencillo de corte recto o puedes ser atrevida y arriesgarte con el abrigo de pelo. ¿Cuál es tu elegido?