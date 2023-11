12 abrigos de lo más calentitos y elegantes que hemos fichado para Black Friday en Massimo Dutti, Bimba & Lola y Sfera

Si hay una prenda que no nos puede faltar en nuestro armario este otoño e invierno es, sin lugar a dudas, el abrigo. A lo largo de los años surgen nuevas tendencias que hacen que los diseñadores y nuestras tiendas favoritas lancen al mercado nuevos abrigos con diferentes cortes, diseños y tejidos. Por ejemplo, hace unas temporadas solo usábamos los abrigos con capucha y pelo, siendo este un imprescindible para todas aquellas mujeres, desde las más jóvenes hasta las 50+. Sin embargo, esta moda fue evolucionando hasta los abrigos batín pasando por el clásico de corte masculino de estilo oversize en tejido de paño. Sin embargo, los abrigos más casuales están a la orden del día, como los abrigos de plumas (un must en ciudades frías) y, como no, los abrigos de borreguito, como este abrigo de borreguito de Laura Matamoros, una pieza que no dejaremos de usar este otoño e invierno y que en tiendas podemos encontrar en un sinfín de colores y cortes. Todos sabemos que en moda todo vale y que, pese a que alguna prenda esté en tendencia, hay otras prendas que podemos seguir usando y que están al alcance de todos, pudiendo encontrar nuestro propio estilo sin necesidad de seguir exactamente todo lo que se lleva. Es por ello por lo que en nuestras tiendas favoritas hay tanta variedad de abrigos, desde los más cortitos hasta los más largos de corte oversize hasta los pies.

Aprovechando que en menos de 20 días es el Black Friday, ese día en el que nuestras tiendas favoritas hacen descuento, una tradición importada de los Estados Unidos, nuestras tiendas favoritas como Massimo Dutti, Sfera o Bimba & Lola implantarán sus descuentos para que puedas hacerte con aquella prenda tan especial cuyo precio es más elevado. Hablamos, por ejemplo, de los abrigos, pues se trata de una pieza de fondo de armario que, por su composición -en su mayoría, lana- y su atemporalidad, suelen ser algo caros. Sin embargo, se trata de una buena inversión ya que, además de protegerte del frío del invierno, elevará cualquier look, sea cual sea el diseño de abrigo que hayas escogido. Por ejemplo, un abrigo que no nos puede faltar en nuestro armario es el abrigo largo de paño en color negro, así como otro en beige o camel. Estos son los más usados por todas las amantes de la moda ya que combinan con todo tipo de prendas y son tan elegantes que dará el toque final a cualquier look. Sin más dilación, te enseñamos los 12 abrigos más elegantes y calentitos de Massimo Dutti, Sfera y Bimba & Lola en los que invertir este 24 de noviembre, el llamado Black Friday.

Chaqueta corta 100% lana cremallera, de Massimo Dutti (129,00 €)

Abrigo largo mezcla lana efecto trench, de Massimo Dutti (249,00 €)

Abrigo batín con lana cinturón oculto, de Massimo Dutti (249,00 €)

Abrigo largo boucle batín, limited edition, de Massimo Dutti (399,00 €)

Abrigo camel largo, de Sfera (99,99 €)

Chaquetón liso cruzado con cierre de botones, de Sfera (69,99 €)

Abrigo largo con cuello solapa y manga larga, de Sfera (79,99 €)

Abrigo largo amarillo con solapa, de Sfera (99,99 €)

Abrigo paño doble faz pata de gallo, de Bimba & Lola (177 €)

Plumífero plumón guateado caqui, de Bimba & Lola (350 €)

Abrigo largo pelo camel, de Bimba & Lola (285 €)

Chaquetón guateado cuadros marrón, de Bimba & Lola (250 €)

Estos son los 12 abrigos más elegantes que debes comprarte este invierno para ir en tendencia y calentita.