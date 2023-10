Laura Matamoros nos enseña la blazer crop más versátil y atemporal que no te quitarás en todo el otoño

Hay una prenda que tiene que estar en nuestro armario sí o sí durante la época de entretiempo, otoño e invierno. Una prenda de abrigo que nos salva el look, ya sea más casual o más elegante y sofisticado. Es, sin lugar a dudas, la chaqueta. Cada temporada surgen nuevas tendencias en cuanto a chaquetas se refiere, y es que actualmente podemos encontrarlas en un sinfín de tejidos y cortes, como por ejemplo las chaquetas de cuero, siendo esta un imprescindible de fondo de armario que jamás pasará de moda, o las chaquetas tipo borreguito, como esta chaqueta vaquera con borreguito de Alba Díaz, que ha combinado con pantalón cargo y sneakers. También están muy en tendencia las bombers, como la bomber de Anna Padilla que conjuntó con unos jeans y camiseta básica, un look que llevó durante sus vacaciones de verano con su madre Paz Padilla. Todos estos ejemplos de chaquetas son muy casuales, sin embargo, en tiendas podemos encontrar chaquetas más elegantes y sofisticadas, como por ejemplo la chaqueta que nos muestra Laura Matamoros en el día de hoy. Se trata de una chaqueta crop en tejido marrón chocolate, un tono que está muy de moda actualmente y que ella ha combinado con un vestido negro.

Laura Matamoros es una referente a la hora de vestir y es que tiene un sinfín de seguidores en las redes sociales que buscan en ella inspiración para crear sus looks en el día a día. Hace un mes nos dejó boquiabiertos con un vestido negro lencero que Laura Matamoros lucía para una ocasión especial, un modelo de Mango muy sexy y arriesgado que combinaba con unas sandalias negras de tacón, o este otro look de Laura Matamoros con vestido marrón chocolate de seda que ella combinó con un bolso mini rojo, un tono que hace un contraste ideal. Sin embargo, para el día de hoy, y ya que estamos en otoño, Laura Matamoros deslumbra con un vestido negro midi y flor maxi con gran apertura en el lateral junto con una chaqueta crop marrón chocolate. Se trata, por tanto, de un look muy sencillo, atemporal y elegante para un fin de semana en la capital.

Cazadora Jane, de Manech (368,00€)

Cazadora Jane Manech

Una cazadora que promete convertirse en un imprescindible en looks de otoño e invierno.