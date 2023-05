Carmen Lomana ficha tras su operación la blazer con hombreras que es el truco más estilizador de las ‘royals’ mejor vestidas

El estado de salud de Carmen Lomana no está pasando por el mejor momento. La socialité, que nos regala a diario las claves estilísticas más impresionantes que no dudamos en copiar para ser las mejores vestidas nosotras también, como cuando sustituyó sus preciadas sandalias doradas por unos mules rojos o nos descubrió el vestido 'midi' que es el sueño de todas las mujeres esta primavera, fue operada de un cáncer de carótida. Se encuentra esperando a los resultados de la biopsia, pero en este sábado en el que Eurovisión 2023 ha colmado todos los titulares, un popular festival musical que se ha celebrado en el Liverpool Arena y en el que ganó, al menos para nosotros y estilísticamente hablando Blanca Paloma vestida de una arquera muy ‘fashion’, hubo algún looks acertado y en el que Kate Middleton, con unos pendientes de Isabel II, tuvo un momento estelar tocando el piano, Carmen Lomana ha decidido celebrar la vida y también destaparnos la blazer blanca que es el truco más estilizador de las royals mejor vestidas.

En concreto, Carmen Lomana, que pertenece a la jet set española, lució muy sofisticada, como siempre, con un vestido negro para salir a cenar en Madrid, eso sí, uno mucho más discreto del que nos enseñó Alba Díaz en un evento muy reciente con un diseño con escote XXL. Pero en este look triunfador, uno de esos que nunca fallan, nunca, y en el que no había grandes florituras, Carmen Lomana elevó su elegancia a otro nivel con una blazer blanca con hombreras y aire ochentero totalmente en tendencia que enamoraría, sin duda, a Marta Sánchez, que también recurrió este viernes a una chaqueta bomber con un toque retro en su concierto de San Isidro.

Americana estructurada cuello esmoquin, de Mango (89,99 euros)

Blazer blanca de Mango. Mango

La aristócrata, que brindó “por la vida, los amigos, la familia y todo lo que nos arropa y nos hace felices” en la velada, completó su look con unos elegantísimos pendientes y unos collares de perlas. Aunque nosotras, como no, no le podemos quitar ojo a su blazer blanca con hombreras que es el truco más estilizador de las ‘royals’ mejor vestidas.