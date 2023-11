La blazer de Zara que Naty Abascal hace que parezca de lujo con una falda de Valentino

Naty Abascal se ha vuelto a ir de compras a Zara a por esta blazer para marcarse un lookazo en su noche más cultural junto a la Reina Sofía y Carmen Lomana. La Reina Sofía y el pintor Antonio López se han reencontrado este lunes 13 de noviembre en la entrega de los Premios BMW de pintura en el que ambos han compartido escenario casi diez años después de la presentación del retrato de la Casa Real, 'La familia de Juan Carlos I'. Aunque nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en sus looks, y ahora Naty Abascal es la que nos ha sorprendido a través de su cuenta de Instagram con su estilismo en el acto de anoche que no habíamos podido ver en las fotografías oficiales del evento. Da igual que tengas 20 o 80 años, este es el abrigo rojo de lana Manteco que todas queremos en nuestro armario este invierno 2023. La sevillana fue de las primeras top models en España y es musa de grandes diseñadores de Alta Costura, como Oscar de la Renta o Valentino. Tanto por su forma de combinar prendas, como por la forma de lucir los conjuntos, es considerada una de las mujeres mejor vestidas, en otras palabras, es la mejor guía de inspiración para cualquier mujer, da igual si tienes 30 o 80 años.

Al igual que Carmen Lomana o Carmen Gimeno o la Reina Letizia, son ejemplos de mujeres que marcan un antes y después en la moda y en la belleza. Y a sus 80 años, Naty Abascal sigue demostrando que es una de las reinas de la elegancia en nuestro país. Y ahora también de Zara con esta blazer que se suma al abrigo rojo que se compró la semana pasada. Una americana de corte oversize que hace que parezca de firma de lujo combinándola con una falda de Valentino.

Naty Abascal con look muy elegante. @natyabascal

Un look de lo más sobrio y elegante que Naty Abascal ha combinado con una camisa debajo para ese contraste masculino/femenino que tan bien sabe jugar la ex modelo en sus diferentes estilismos.