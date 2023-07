10 gangas de las rebajas de Stradivarius y Asos que debes añadir a tu cesta de la compra

Si todas las chicas bajitas necesitan la mini falda cargo de las rebajas de Zara que Alba Díaz se ha llevado a Tenerife, Amelia Bono ha conseguido el bañador más elegante y estilizador, también de las rebajas de Zara y Naty Abascal se ha ido de rebajas a El Corte Inglés a por el vestido a por el vestido midi estampado que todas las mujeres 50+ necesitan llevar en su maleta de vacaciones, nosotras no queremos perdernos las mejores gangas de las rebajas. Hemos hecho un repaso a las webs de Stradivarius y Asos y hemos encontrado descuentos muy atractivos. Te hablamos de prendas muy variadas, ideales para el verano y para todo tipo de cuerpos, cómodas, fresquitas, favorecedoras y súper rebajadas que todas necesitamos en nuestro armario para crear los mejores looks durante los próximos meses y que hemos seleccionado para que puedas escoger tus favoritos desde el sofá de tu casa o la piscina, sin la necesidad de abrasarte mientras vas a tu tienda más cercana.

Por una parte, un top de tejido rugoso es ideal para crear los looks más boho y relajados, al igual que una americana de lino, que aportará un toque estival a nuestros estilismos más sofisticados del verano. La podemos combinar con un vestido negro y tendremos un estilismo perfecto con el que acudir a la oficina. Tranquila, tampoco nos olvidamos de que el verano es época de conciertos y festivales, por eso no hay nada mejor que un vestido transparente para combinar con un top y unos shorts o con un bikini, para convertirte en la más cool del chiringuito.También hemos encontrado un little black dress, solo para recordarte que debes tener un vestido negro en verano. Y un cárdigan súper rebajado, para las noches más fresquitas de la temporada. Por otra parte, un vestido largo es una opción muy favorecedora con la que crear un look fresquito y, uno más sofisticado, con cuello halter, puede hacernos brillar en cualquier evento si lo combinamos con joyitas doradas y conunas sandalias metalizadas. Por último, si hablamos de pantalones... unos vaqueros son un must en cualquier momento del año (y una prenda muy estilizadora si son de pierna ancha y tiro alto) y un pantalón de lino es una de las estrellas de esta temporada, muy fácil de combinar con un top, una blusa, una camiseta de algodón... y con nuestras sandalias preferidas.

Top playero color crema extragrande con lazada delantera de tejido rugoso Breeze de 4th and Reckless, de Asos (23,50€)

Americana oversize con lino, de Stradivarius (15,99€)

Top largo rosa de tirantes para festivales de tejido transparente, de Asos (29€)

Vestido largo naranja para eventos especiales con cuello halter y volantes de tejido texturizado de Miss Selfridge, de Asos (48€)

Jogger rústico con lino, de Stradivarius (12,99€)

Vaqueros de pernera ancha y talle alto con lavado a la piedra y detalle de botones de Pimkie, de Asos (20€)

Vestido midi rosa luminosos con top fruncido y mangas abullonadas a cuadros de New Look, de Asos (29,50€)

Cárdigan crop punto efecto lavado, de Stradivarius (7,99€)

Vestido corto satén godets, de Stradivarius (15,99€)

Cazadora ajustada con cierre metálico, de Stradivarius (19,99€)

¿Ya has decidido con qué ganga te vas a quedar?