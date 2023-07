¿Playa, montaña o ciudad? Sea cual sea tu destino estas vacaciones, necesitas estos básicos todoterreno de Zara, Mango y H&M

Después del cambio de armario, que tanta pereza nos da y que tanto prolongamos, llega la hora de hacer la maleta para irnos de vacaciones, el turno de pensar en la ropa que tenemos que llevar, cómo combinarla y cuáles son las prendas que menos ocupan para poder llevar el máximo de cosas posibles que, como siempre, acaban arrugadas y que nunca nos ponemos, cuando lo único que queremos es llegar al hotel, tirar la maleta, ponernosel bikini más favorecedor según nuestro tipo de cuerpo e irnos directas a la playa, a ponernos lo más morenas posibles antes de volver a la rutina. Para que no llenes tu maleta de "por si acasos", de prendas absurdas que no te vas a poner (y que no sabes ni por qué te has comprado) y ahorres espacio para las cositas que te vas a comprar en tu destino vacacional y que al final acabas trayendo perdidas en mil bolsas, hemos escogido una selección de prendas básicas de Zara, Mango y H&M para que este verano, independientemente de cual sea tu destino, consigas hacer una maleta eficiente.

En primer lugar, como ya sabemos, un vestido negro no puede faltar en nuestra maleta. Es la opción perfecta para completar cualquier look de día, combinado con sandaliaso zapatillas y elevar un look de noche, con nuestros tacones preferidos. En cuanto al bolso, el gran aliado sin el que no salimos de casa, sea cual sea el plan estas vacaciones, un bolsito de mimbre siempre se adaptará a él, aportándole un toque rústico y estival. Un short ounas bermudas vaqueras, por otra parte, nos sacarán de cualquier apuro en verano. Lo podremos combinar con un jersey calado, una blusa, una camiseta, un top, un kaftán... o cualquier prenda que se nos ocurra y conseguir un estilismo ideal para cada ocasión. Por otro lado, una blusa blanca es la prenda que nunca puede faltar en nuestro armario. Ahora, en verano, podemos optar por una prenda de lino: fresquita pero elegante. Por último, vayas a la montaña, a la playa o a la ciudad,una falda pantalónno puede faltar en tu maleta. Es una prenda muy fresquita, cómoda y más segura que una falda, con la que podremos hacer todo tipo de planes.

Vestido detalles bordados, de Mango (35,99€)

Bolso cesta rafia, de Zara (15,99€)

Shorts vaqueros slouchy, de Mango (22,99€)

Blusa cruzada en mezcla de lino, de H&M (15,99€)

Falda pantalón lunares, de Zara (15,99€)

Sea cual sea tu destino estas vacaciones, no olvides cuáles son las prendas que no te puedes dejar.