10 looks para meter en tu maleta de Semana Santa si vas a pasarla en Sevilla

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y las chicas precavidas deben hacerse la maleta cuanto antes. Entre los días 24 y 31 de marzo disfrutaremos de momentos divertidos, relajantes y rodeados de nuestra familia o amigos. Y es que unos de los destinos favoritos de estas fechas siempre son las localizaciones con costa o los entornos más rurales con naturaleza. No obstante, Sevilla también está en la lista de todas nosotras porque podemos disfrutar de su rica oferta gastronómica o su turismo cultural, así como de las buenas y altas temperaturas que están empezando a protagonizar los días. Asimismo, estamos a pocas semanas de también dar paso a la Feria de Abril, donde tanto las chicas sevillanas como las influencers y celebrities nos mostrarán todos sus trajes que han estado preparando durante meses. Es por ello, que nuestro viaje de Semana Santa a Sevilla es el momento clave para prepararnos todos los looks de la Feria de Abril. Desde los vestidos glamurosos con volantes hasta las camisas más españolas que tenemos en nuestro fondo de armario. En nuestras marcas de moda de confianza, como Zara o Mango, ya hemos fichado todas las prendas para Semana Santa. No obstante, las influencers españolas nos han inspirado a la hora de hacernos la maleta directas a Sevilla.

Si uno de tus destinos de Semana Santa es Sevilla, puedes recurrir a todo tipo de prendas a la hora de hacer la maleta. Estamos hablando de que puedes coger los estampados florales o de lunares, los vestidos con vuelo o volúmenes o las camisas románticas con lazadas. Las posibilidades son diversas, pero las influencers españolas nos han solucionado nuestras dudas para inspirarnos (y no cometer errores). Nos han mostrado que puedes llevarte tanto tu look de confianza de chaleco y camisa con lazada en el cuello como todos tus vestidos con detalles de flor. Asimismo, los total looks monocromáticos con un guiño a la moda española, como los flecos, también son de lo más funcionales para este tipo de viajes. Los twin set son una opción que debemos contemplar, puesto que son ponibles para diversas ocasiones y nos solucionan el estilismo en un momento. Los vestidos satinados, en color rojo y los complementos como los fulares o las pinzas de flor, son otros de los imprescindibles que debemos tener en cuenta.

1. Con chaleco y camisa con lazada en el cuello

2. Con vestido largo y detalle de flor

3. Con total look en negro y mini capa con flecos

4. Con vestido satinado con detalle felcos

5. Con conjunto de torera y falda mini con brillos

6. Con falda maxi en blanco y pinza de flor

7. Con vestido rojo de efecto satinado con escote asimétrico

8. Con vestido largo y fular

9. Con vestido de crochet multicolor

10. Con vestido mini de lunares y manga abullonada

En definitiva, si te vas de viaje de Semana Santa a Sevilla debes tener en cuenta todas las prendas que puedes meter en tu maleta para crear looks como los que ya nos están mostrando las influencers españolas.