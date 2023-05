10 looks para triunfar en la oficina este mes de mayo y ser la más elegante

Con la nueva estación toca hacer un cambio de armario, sacando a relucir nuestras prendas favoritas propias de los meses de verano, en las que prima los estampados a todo color, lleno de flores y en los tejidos más cálidos y fluidos, como por ejemplo el lino, el tejido por excelencia de la temporada estival, pues es permite traspasar el sudor y la humedad, permitiendo que el calor no se impregne en nuestro cuerpo. Por ello, encontramos todo tipo de prendas de lino en nuestras tiendas favoritas, desde los trajes de blazer y pantalón, como este traje de lino blanco que lució Sassa de Osma, hasta los vestidos camiseros más cómodos y versátiles que podemos usar con unas sandalias de tacón o, si lo preferimos, podemos combinarlo con el calzado estrella que vuelve tras varios años en el fondo de nuestro armario, las sandalias de tiras estilo romanas, la cual estilizan la figura, creando un efecto óptico de piernas más largas. Sea como sea, a la hora de ir a la oficina en esta época, quizá no sepamos muy bien qué prendas son las más convenientes y optemos por lucir las prendas más básicas, como vaqueros, el pantalón más atemporal y básico de nuestro armario o las clásicas camisas blancas, y es que con pendientes maxi y a todo color podemos dar ese toque de luz y alegría a nuestro look, creando uno que no pasará desapercibido.

Más allá de esas prendas clásicas que componen nuestro armario cápsula, esta temporada nuestras tiendas favoritas han lanzado sus propuestas de prendas y accesorios que prometen convertirse en virales, como por ejemplo el chaleco verde con bordado en blanco de Zara, el cual se agotó en un par de horas o el traje de chaleco y pantalón de pinza en gris de Alba Díaz, un outfit que puedes usar junto o separado, combinándolo con una clásica y atemporal camisa de rayas para ir a la oficina o una camiseta con mensaje y sneakers para una tarde de recados. Sea como sea, nuestras influencers favoritas nos inspiran a la hora de crear nuestros propios outfits a partir de la ropa que tengamos en nuestro armario. Por ello, hemos visto en las webs de nuestras tiendas favoritas los looks más icónicos, elegantes y versátiles que puedes llevar a la oficina -y a donde tú quieras- este mayo y que puedes usar con otras prendas a fin de crear un sinfín de outfits.

Falda cruzada de lino (35,99 €), camisa blanca de lino (29,99 €), de Mango

Vestido cruzado estampado, de Mango (39,99 €)

Pantalón estampado mini flare (27,95€), camisa estampada satinada (22,95€), de Zara

Jeans Z1975 flare de tiro alto, (29,95€), camisa blanca de lino (25,95€), de Zara

Vestido camisero, de H&M (19,99 €)

Pantalón de traje 100% lino (79,95 €), chaleco de lino (79,95 €), de Massimo Dutti

Pantalón crochet azul con flecos (39,99 €), camiseta crochet (29,99€), de Sfera

Vestido estampado cinturón, de Zara (39,95€)

Pantalón plisado satinado (29,99€), camisa plisada satinada (19,99 €), de Mango

Pantalón recto tiro medio (29,99€), camisa satinada floral (25,99 €), de Mango

Estos son algunos conjuntos que puedes encontrar en tus tiendas favoritas para ir a la moda a la oficina esta primavera 2023.