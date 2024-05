12 zapatillas deportivas que vas a llevar con tus vestidos de primavera

Cuando llega la primavera, nuestro armario se transforma en uno mucho más original, colorido y fluido. Si nos ponemos a pensar, hay determinadas prendas que sí o sí son un imprescindible en nuestro día a día esta temporada. Por ejemplo, las camisas son un básico de fondo de armario, así como las bermudas, los pantalones de lino y las prendas de crochet. Sin embargo, hay una prenda que no nos puede faltar en nuestro armario, y es que se trata de una prenda muy versátil, cómoda y sencilla, capaz de elevar cualquier look. Hablamos de los vestidos. En tiendas podemos encontrar vestidos en un sinfín de diseños, cortes, estampados y tonalidades. Desde el clásico vestido midi más elegante ideal para ir a la oficina cada día hasta los más cortitos y veraniegos, pasando por los vestidos de canalé y aquellos más 'coquettes'. Esta temporada, las chicas que más entienden de moda han relegado las clásicas bailarinas que no hemos dejado de usar durante todo el invierno y la primavera, al fondo del armario y, en su lugar, están acompañando todos sus looks con zapatillas. Lo llevan con todo, desde con faldas midi hasta con vestidos, y es que se trata de un look muy casual, cómodo y, sobre todo, muy en tendencia. Influenciadas por las influencers portuguesas, este estilo es muy innovador, diferente y muy llamativo, por lo que no dejaremos de ver a jóvenes en instagram lucir este verano los vestidos más cortitos con zapatillas.

¿Cómo llevaremos este primavera y verano los vestidos con zapatillas? Pues bien, dependiendo de nuestro estilo, podremos combinarlo de una manera u otra. Si, por ejemplo, tienes un estilo muy casual, apuesta por un vestido de corte midi de punto y añádele unas zapatillas blancas, así como un maxi bolso para guardar todo lo que necesitas para sobrevivir al día a día. Sin embargo, si tienes un look más sencillo y tu trabajo requiere un dress code más elevado, hazte con un vestido midi de estilo camisero y combínalo con unas zapatillas blancas tipo converse. Como toque final, una chaqueta de corte oversize. Sin embargo, para un fin de semana relajado de turismo, un vestido muy cortito y unas zapatillas tipo Adidas Samba son la clave. Sin más que añadir, te enseñamos un total de 12 zapatillas que sí o sí debes tener en tu zapatero para vestir esta primavera y verano 2024.

997R, de New Balance (130,00 euros)

997R New Balance

Zapatillas deportivas bamba color, de Zara (25,95 euros)

Zapatilla deportivas Zara

Zapatillas deportivas running metalizadas, de Zara (29,95 euros)

Zapatillas deportivas running Zara

Zapatillas deportivas bamba tejido, de Zara (25,95 euros)

Zapatillas deportivas Zara

Nike Cortez textile, de Nike (89,99 euros)

Nike Cortez Nike

Zapatillas Gazelle indoor rosas, de Adidas (120 euros)

Zapatillas Gazelle indoor Adidas

Zapatilla Gazelle indoor amarillas, de Adidas (120 euros)

Zapatillas Gazelle indoor Adidas

Modelo 327, de New Balance (120,00 euros)

Modelo 327 New Balance

Zapatillas deportivas monocolor, de Parfois (39.99 euros)

Zapatillas deportivas Parfois

Zapatillas deportivas con suela a contraste, de Parfois (29.99 euros)

Zapatillas deportivas Parfois

Zapatillas Nineties, de Morrison (89,00 euros)

Zapatillas Nineties Morrison

Zapatillas Daytona, de Hoff (110 euros)