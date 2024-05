Olvídate de los shorts muy cortos porque esta primavera llevaremos las bermudas muy anchas y por debajo de las rodillas

No nos equivocábamos en otoño cuando decíamos que las bermudas muy anchas iban a ser una de las nuevas modas más revolucionarias en los próximos meses. Bien es cierto que las tendencias de primavera-verano 2024en las pasarelas de Miu Miu o Prada indicaban que los shorts muy cortos (o el no-pants) iban a invadir el street style. De hecho, celebridades o top models como Kylie Jenner o Bella Hadid se han sumado a estas prendas en sus armarios y han creado la necesidad de que nosotros también las incluyamos. Sin embargo, las bermudas anchas y por debajo de las rodillas han pasado de ser una microtendencia a ser uno de los ítems más vistos tanto en los looksde oficina como en los casuales. Claramente, son el mejor sustituto de los pantalones de pinza que podemos seguir llevando desde con camisas oversizes y mocasines para ir al trabajo hasta con tank tops y Adidas Samba para cualquier tarde con amigas. Asimismo, aunque te puedas poner las bermudas masculinas por sí solas, hemos fichado que las mujeres que mejor visten las combinan con calzoncillos, dejando a la vista la goma elástica. No cabe duda de que es un toque que eleva el look y lo hace indiferente, así como es la estética que últimamente estamos viendo en los looks de Rosalía. Las bermudas anchas y por debajo de las rodillas no se estipulan en un rango de edad, sino que sientan bien tanto a las mujeres de 20 como de 50 años y se adaptan tanto a un estilo sofisticado como a otro más desenfadado o extravagante.

Tenemos cero dudas y muchas pruebas de que esta temporada se está centrando en las tendencias en shorts, como la recién vista en los pantalones de chándal de Adidas que ahora se llevan de colores y con piezas elegantes. Principalmente, estamos observando que la estética de las bermudas anchas se basa en aquellas para ir a la oficina en colores neutros y con pinzas. No obstante, tenemos varias opciones por las que nos podemos decantar, como la confiable versión en denim perfecta para combinar con cualquier otra prenda. También, las influencers con un estilo portugués se están haciendo con todos los modelos de Parfois, que prometen agotarse en cuestión de días porque son originales con estampado tie dye o con detalles de encajes. Las bermudas anchas se pueden conjuntar con varias propuestas: polos masculinos, chalecos de leopardo al estilo Ganni, blusas románticas o camisas de rayas.

Grece Ghanem con bermudas anchas y polo masculino

Alejandra Segura con top y bermudas en estampado tie dye

Rita Montezuma con bermudas de encaje combinadas con chaleco de leopardo

Bermudas de pinza, de Zara (26 euros)

Bermudas de pinza. Zara

Bermudas tie dye, de Parfois (40 euros)

Bermudas tie dye. Parfois

Bermudas de encaje, de Parfois (36 euros)

Bermudas de encaje. Parfois

Si durante la temporada de primavera-verano confiamos en los vestidos de lino o en las bailarinas para el día a día, todo indica que también incluiremos las bermudas anchas y por debajo de las rodillas para nuestros looks casuales o incluso para ir a la oficina.