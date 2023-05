Vestidos de canalé de Primark, Lefties y Parfois cómodos y sueltecitos para la primavera

La prenda estrella de la primavera y el verano es, sin duda, los vestidos. En tiendas los podemos encontrar en todo tipo de estampados, estilos, diseños y formas, pues es una pieza de fondo de armario que podemos usar para todo tipo de ocasiones, desde los más arreglados y elegantes para ocasiones más especiales, como estos vestidos de Mango y Zara que puedes llevar para el día a día o incluso para la noche combinándolos, por ejemplo, con unas sandalias de tacón y un bolso mini, creando un look que no pasará desapercibido y que podrás crear en tan solo unos minutos, al tratarse de una sola pieza. Como hemos mencionado anteriormente, los vestidos son una prenda que no puede faltar en nuestra maleta de viaje de verano, tanto es así que lo usan tanto jóvenes hasta mujeres de más de 50, pues son tan versátiles, cómodos y elegantes que lo podemos lucir con aquellos accesorios y otras prendas que vayan acorde a nuestros gustos y edades. Sin duda, el color más básico del verano por excelencia porque resalta el moreno de nuestra piel y es versátil es el color blanco. Por ello, son muchas las prenda que podemos encontrar en nuestras tiendas favoritas, sobre todo los vestidos blancos, y es que estos vestidos en un tono neutro hacen que demos rienda suelta a nuestra imaginación y lo combinemos con, por ejemplo, los pendientes más coloridos y maxi que podemos encontrar en tiendas, creando looks de lo más icónicos. Pero el vestido que no nos puede faltar nunca son los vestidos de canalé que podemos encontrar en nuestras tiendas favoritas como Parfois, Lefties y Primark, pues esta prenda va con todo y son perfectos para el día a día, como este vestido de canalé en tono camel de María Pombo, el cual llevó con una chaqueta vaquera y unas zapatillas, creando un look de lo más versátil y cómodo para una tarde de recados.

¿Cómo combinar los vestidos de canalé de cara a la primavera? Si bien pensamos que los vestidos de canalé son para el invierno con unas sneakers o unas bailarinas, durante los meses más cálidos podemos optar por lucir nuestro vestido favorito con unas alpargatas, pues es el calzado elegante y veraniego por excelencia y las podemos encontrar en tiendas en todos los estilos, desde las clásicas alpargatas planas hasta las de tacón, y es que no nos pueden faltar en nuestro armario cada verano. Pero nuestro look no está completo sin accesorios ni un bolso en el que llevar todo lo necesario para sobrevivir al día a día, por lo que un buen bolso de estilo cesta de mimbre es la opción más clara y cómoda, el clásico por excelencia de todas las parisinas. Ahora que sabes cómo combinar los vestidos de canalé en primavera y verano, te enseñamos los más bonitos y elegantes que puedes encontrar en tiendas como Parfois, Lefties y Primark y que no te quitarás en estos meses.

Vestido punto tejido metalizado, de Parfois (32.99€)

Vestido punto metalizado Parfois

Vestido corto de canalé, de Primark (9,00 €)

Vestido midi ceñido Primark

Vestido largo de tirantes, de Lefties (12,99 €)

Vestido largo tirantes Lefties

Vestido ajustado de punto, de Parfois (29.99€)

Vestido ajustado punto Parfois

Vestido midi rústico, de Lefties (15,99 €)

Vestido midi rústico Lefties

Vestido midi ceñido canalé, de Primark (18,00€)

Vestido midi ceñido Primark

Estos son un total de 6 vestidos de canalé que puedes encontrar en Lefties, Parfois y Primark, así que hazte con algunos de ellos para ir a la moda esta primavera y verano.