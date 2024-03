El look más parisino y coquette lo tiene Pilar de Arce con vestido camisero midi y bailarinas en color rojo

Pilar de Arce es una de las influencers 50+ más icónicas de nuestro país, y es que es toda una referente para muchas mujeres que buscan en ella una inspiración a la hora de vestir. Claro está que la moda es una manera de expresarnos y nos permite disfrutar, jugar y vestir tal y como queramos y nuestra personalidad sea, pero, cuando llega cierta edad, puede que, aunque no queramos, nuestro estilo tienda a ser algo más aburrido, sencillo y básico. Por ello, mujeres como Pilar de Arce o Carmen Gimeno, tienen un papel fundamental en las redes sociales, ya que inspiran a muchas mujeres a vestir a la moda siguiendo las tendencias del momento. Carmen Gimeno es una gran amante de las faldas midi con zapatillas blancas, un look muy casual y atemporal que lleva en numerosas ocasiones, o por ejemplo los pantalones metalizados que Pilar de Arce lucía con stilettos y camisa roja. En este sentido, esta influencer sabe que el color rojo es tendencia y lo luce en numerosas ocasiones. Ya lo hizo en invierno con un abrigo de paño rojo que Pilar de Arce combinaba con un vestido marrón chocolate. Esta vez, con un look mucho más primaveral, la influencer se decantaba por un vestido camisero rojo.

Con la llegada de la primavera y la subida de temperaturas a la vuelta de la esquina, son muchas nuestras influencers favoritas comienzan a enseñarnos sus prendas favoritas de cara al buen tiempo, prendas que están en tendencia y que están en los escaparates de tiendas como Zara, Mango o Sfera. En este sentido, si nos paramos a pensar en una prenda muy icónica que todas llevamos en nuestro día a día en primavera esa es, sin lugar a dudas, el vestido de corte midi. Podemos encontrar vestidos midi de cuello halter, diseños ajustados, de estilo boho, muy fluidos o de estilo camisero. Pilar de Arce ha optado, en el día de hoy, por un vestido camisero ajustado a la cintura con un lazo al más puro estilo 'coquette' y con mangas muy abullonadas. Ella lo ha combinado con unas Mary Jane también en rojo y, como toque final, una cesta de mimbre. Sin más, se trata de un look que todas queremos llevar esta primavera.

Vestido Phoebe Red, de Marielle (259,90 euros)

Vestido rojo Marielle Stokkelaar

Los vestidos camiseros son un imprescindible en nuestro armario cada primavera, y es que, combinado con bailarinas, sandalias o unos stilettos, conseguiremos un look perfecto para ir a la oficina este 2024.