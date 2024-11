5 looks de Zara, Mango y Primark para ser la mejor vestida de la oficina esta semana

Empezar noviembre con un look que transmita confianza y estilo puede ser justo lo que necesitas para afrontar el mes con la mejor actitud. Sabemos que cada semana trae su propia lista de reuniones, entregas y horas de oficina que pueden hacer que el estilo parezca pasar a segundo plano. Sin embargo, esa primera impresión sigue contando, y nada habla más de nuestra personalidad y estado de ánimo que un buen estilismo. Pensando en esto, hemos buscado en las tiendas que mejor combinan tendencia y accesibilidad Zara, Mango y Primark para seleccionar cinco looks con los que destacar, sin importar cuál sea el ambiente de tu oficina o tu agenda semanal.

¿El objetivo? Que cada uno de estos cinco looks te inspire a jugar con nuevas combinaciones y a experimentar con piezas clave sin renunciar a la comodidad. A lo largo de la semana, te encontrarás con propuestas que integran básicos reinventados y piezas statement; esa camisa blanca que puede acompañarte cualquier día o la gabardina que combina con todo. Cada una de estas ideas se centra en cómo un simple cambio de pieza, como añadir unos mocasines de suela chunky puede transformar por completo un look, llevándolo de lo convencional a lo que marcará tendencia. Vamos con los cinco looks elegidos que te harán la mejor vestida de la oficina esta semana.

Look 1

Empezamos la semana con un look muy corporativo ideal para darte ese chute de confianza que todo lunes necesita. Este conjunto de americana y pantalones en tejido espiga de la colección de Rita Ora para Primark es una opción de lo más estilosa y económica que si además combinas con los zapatos estilo mary jane de la misma colección conseguirás un 'lookazo' que hará que el lunes sea menos lunes.

Americana en tejido de espiga Rita Ora, de Primark (36 euros)

Pantalones en tejido de espiga de Rita Ora, de Primark (20 euros)

Merceditas de tacón con tres tiras de Rita Ora, de Primark (20 euros)

Look 2

Ya superado el lunes, decimos hola al martes con un look lleno de básicos, pero con ese twist que conseguirá elevar cualquier estado de ánimo. Empezamos con una blusa de tejido fluido con detalle de volantes y puños elásticos, para combinarla con el rey de los outfits casuales o formales, los vaqueros, en este caso rectos y de tiro medio, para terminar el estilismo con el broche de oro, unos mocasines con suela chunky, y detalle metálico.

Blusa cuello alto volante, de Mango (39,99 euros)

Jeans Matilda rectos tiro medio, de Mango (29,99 euros)

Mocasines piel detalle metálico, de Mango (59,99 euros)

Look 3

El ecuador de la semana se merece algo más de chispa y feminismo, pero sin perder de vista la comodidad ni la versatilidad, por eso hemos elegido un vestido corto negro con cinturón y unas botas altas todo al negro para dar ese toque salvaje con una chaqueta de estampado leopardo que también es reversible, tu aliado perfecto para cualquier look desde hoy hasta bien entrado el año nuevo.

Vestido corto cinturón, de Mango (45,99 euros)

Bota alta piel, de Mango (99,99 euros)

Chaqueta reversible leopardo, de Mango (99,99 euros)

Look 4

Llegamos al final de semana y ¿qué mejor que optar por unos básicos que todas tenemos en otoño en el armario para derrochar estilo y esperar al viernes con unas auténticas expertas en moda? Para ello hemos elegido la icónica camisa blanca que te arregla cualquier look de oficina con unos pantalones anchos de pinzas en un tono gris azulado que te podrías llevar hasta de afterwork con otra de las prendas más icónicas de la temporada, una gabardina beige.

Camisa oxford con algodón, de Zara (22,95 euros)

Pantalón ancho pinzas, de Zara (29,95 euros)

Trench largo cinturón, de Zara (59,95 euros)

Look 5

Por fin viernes, y que mejor manera de celebrarlo que con un look de lo más ladylike con el que despedirte de la oficina hasta la semana que viene. Empezando por una camisa de volantes y lazada muy en la estética boho-chic que tanto está triunfando este año, para combinarla con una falda de acabado piel en un tono similar y para ese toque más fiestero, unas bailarinas de ante con tachuelas son el complemento perfecto.

Camisa volantes lazadas, de Zara (27,95 euros)

Falda capa efecto piel, de Zara (29,95 euros)

Bailarina tachas serraje, de Zara (39,95 euros)