Americanas que elevarán tus looks de oficina en noviembre y que ya están llevando las que más saben de moda

Con aires masculinos, pero ya adoptada por completo en el guardarropa femenino, lasamericanas son siempre una apuesta segura para elevar cualquier look de oficina de lunes a viernes y en cualquier estación, pero permíteme decir que en los meses de transición ya sea en primavera u otoño es cuando esta prenda versátil y atemporal como ninguna brilla por encima del resto. No sé para ti, pero para mí las americanas se han convertido en mis mejores aliadas durante el entretiempo, en parte gracias a ellas muchas mujeres están abrazando la tendencia del power dressing como ninguna otra, y es que además de elevar cualquier look, las americanas tienen ese je ne sais quoi que te hace sentir poderosa y segura siempre que recurres a ellas.

Por esta y mil razones más, las expertas en moda saben que las americanas siempre triunfan en sus looks de business woman y como queremos que tú también causes tendencia en noviembre y te lleves más que un cumplido de tu jefa o compañeras hemos seleccionado las americanas que necesitas añadir a tu armario este otoño-invierno. Si creías que las americanas solo quedan bien con pantalones de traje estabas muy equivocado, actualmente esta prenda se ha convertido en un fondo de armario prácticamente imprescindible a cualquier edad, lejos quedan los días en los que las americanas eran solo una prenda que las chicas pijas llevaban.

¿Cómo combinar tu americana como las expertas?

Desde hace unas temporadas estábamos viendo que las que más saben de moda llevaban las americanas entre más grandes mejor, apostando por la estética oversize, pero este año parece que se avecina un cambio de paradigma y las americanas vuelven a llevarse entalladas para marcar silueta, tranquila, si quieres hacer de tus americanas oversize más entalladas solo necesitas un cinturón ya sea fino o ancho tipo fajín y volià, misión conseguida. Y más allá de estilos, si quieres emular a estilistas y expertas en tendencias, este otoño atrévete a combinar tu americana favorita con vaqueros rectos o anchos, pantalones de cuero, vestidos o faldas, tampoco descartes jugar con diferentes texturas para darle a tus estilismos de diario un aire mucho más interesante. Así que ya sabes, toma nota de estos consejos de experta y te aseguramos que conseguirás elevar tus looks de oficina este mes de noviembre, palabra de editora.

Las 12 americanas que necesitas para marcar tendencia en la oficina este otoño - invierno

Desde la clásica negra que sigue coronándose como la más atemporal de todas, pasando por las más vanguardistas con bufanda al cuello, cada americana en esta selección tiene ese encanto único que transformará cualquier look de oficina en un estilismo de impacto. Los diseños fluidos en tonos neutros como los beige, camel o grises aportan una suavidad que combina perfectamente con pantalones de pinzas o faldas midi, mientras que las opciones en terciopelo burdeos además de ser ideales de cara a la temporada de Navidad, elevan el nivel de sofisticación, siendo perfectas para reuniones importantes o eventos de noche. Tampoco podían faltar en esta lista, los estilos cruzados con estampados de raya diplomática o cuadros, ideales para quienes buscan una dosis de elegancia clásica con un guiño moderno. Y, por supuesto, algunos modelos para las más atrevidas apostando por la tendencia del todo al denim o una americana de pelo estilo peluche con el objetivo de aportar un aire original y fresco a nuestro vestuario más formal, recordándonos que la moda de oficina también puede ser divertida y llena de personalidad.

Blazer entallada, de Zara (55,95 euros)

Blazer oversize con lana bufanda, de Zara (69,95 euros)

Blazer denim trf oversize, de Zara (49,95 euros)

Blazer entallada con lana zw collection, de Zara (89,95 euros)

Blazer fluida entallada zw collection, de Zara (69,95 euros)

Blazer recta oversize efecto pelo soft, de Zara (59,95 euros)

Blazer raya diplomática cinturón, de Zara (39,95 euros)

Americana cruzada cinturón, de Mango (49,99 euros)

Americana terciopelo, de Mango (69,99 euros)

Blazer algodón lino bolsillos, de Mango (79,99 euros)

Blazer liso, de Sfera (59,99 euros)

Chaqueta traje cuadros de Sfera (59,99 euros)