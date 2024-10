El look de Nuria Roca con vestido de firma española para una comida en familia es el que nosotras llevaremos a la oficina esta semana

No hay nada como un fin de semana en casa rodeada de tu familia, y si no que se lo digan a Nuria Roca que se ha escapado a su 'terreta' a disfrutar de una buena paella en la mejor compañía, pero no es solo esta delicia de la gastronomía de española lo que nos ha cautivado en el último post de la periodista en sus redes, sino el lookazo que se ha marcado y del que ya hemos tomado nota para emular esta misma semana y ser la mejor vestida de la oficina.

Cuando se trata de moda, Nuria Roca siempre sabe cómo sorprendernos, lo vemos semana tras semana en el Hormiguero y esta vez no ha sido la excepción. Su elección de un vestido con aires bohemios y románticos 'made in Spain' combina a la perfección comodidad y elegancia, esa dualidad que tanto apreciamos para los últimos días de entretiempo. Y sí, después de ver el estilismo de la presentadora, estamos convencidas de que necesitamos un look así para empezar la última semana de octubre.

Vestido Eugen, de Panambi (300 euros)

Vestido Eugen Panambi

Nuria ha apostado por el vestido Eugen de la firma española Panambi, una prenda que refleja a la perfección la versatilidad que buscamos en estos días en los que el clima aún no se decide. Este diseño, con un estampado floral en tonos burdeos y toques tierra, tiene ese aire boho sofisticado que tanto nos gusta y que funciona bien en prácticamente cualquier contexto. Su corte fluido y su tejido ligero lo convierten en el aliado perfecto para transitar entre las temperaturas frescas de la mañana y el calor suave del mediodía. La presentadora lo ha combinado con un cinturón negro, marcando la silueta y añadiendo un punto de estructura al look. Este detalle, lejos de ser secundario, transforma el vestido en una pieza mucho más versátil y adecuada para un ambiente de oficina. Un pequeño truco de estilo que todas podemos replicar para dar un aire más pulido y profesional a nuestros looks bohemios.

Si hay algo que Nuria domina como buena experta en moda, ese es el arte de los accesorios, para prueba este outfit. El bolso marrón de See by Chloé que ha elegido es el complemento ideal para este look de inspiración otoñal. Confeccionado en piel y con detalles en ante, este bolso tipo bandolera no solo añade un toque de sofisticación, sino que también juega con texturas y materiales que complementan el vestido floral a la perfección. Los botines de tacón bajo en negro son el toque final perfecto para completar este estilismo. Cómodos y elegantes, son la elección acertada para darle un aire más formal y estructurado al conjunto. Además, al añadir una blazer negra por encima de los hombros nos aseguramos los cumplidos en una jornada de trabajo en la que necesitamos comodidad, sin sacrificar el estilo.

¿Por qué este look es perfecto para la oficina esta semana?

Este look no solo respira estilo, sino que es ideal para esos días en los que necesitamos vernos bien sin complicarnos demasiado. El vestido de Panambi es lo suficientemente elegante como para destacar en un entorno laboral, pero su corte relajado y su estampado bohemio también lo hacen perfecto para un almuerzo de fin de semana. La combinación de tonos burdeos y marrones tan en tendencia este año le da un aire otoñal sin caer en los clichés, y los accesorios aportan el toque de elegancia justo para hacerlo apropiado en cualquier contexto.