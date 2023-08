5 pódcast divertidos, originales y diferentes que necesitas escuchar durante tus vacaciones de verano

A la hora de emprender nuestro viaje ya sea por carretera, avión o autobús, puede que se nos haga algo larga la espera hasta llegar a nuestro lugar de destino: playa, montaña, ciudad o ese festival de música tan esperado. Si eres de las que se relajan viendo el paisaje en silencio y disfrutando del camino, no hay ningún problema, pero si necesitas algo que te ayude a combatir las largas horas en dicho medio de transporte, tenemos la solución. Seguramente ya has repasado mentalmente todos los looks que vas a meter en tu maleta de viaje con las prendas más en tendencia de esta temporada estival. Sin embargo, hay veces que se nos olvida meter algún que otro pasatiempo para hacer más ameno el viaje. Las vacaciones de verano significan que es momento de hacernos con los libros que nuestros escritores favoritos han lanzado este año, por lo que, si te gusta la lectura pero durante el invierno no tienes tiempo, este es un buen momento para devorar los mejores libros de este 2023. Sin embargo, si lo que prefieres es disfrutar del paisaje mientras haces otras cosas, los pódcast son una buena opción ya que las horas se te pasarán mucho más rápido, aprenderás y te reirás de las ocurrencias de los podcasters más divertidos, inteligentes y famosos de nuestro país. Los pódcast suelen durar de entre 40 minutos a una hora y media y son una opción perfecta para aprender de muchos temas, ya que existen un sinfín de pódcast dentro de las plataformas de audio existentes en nuestro país, y los hay para todos los gustos y temáticas, desde literatura, arte, psicología o política hasta aquellos de humor, entrevistas o simplemente una charla agradable y divertida sobre temas del día a día que a todos nos podría pasar y con las que nos sentimos identificados. Se trata, por tanto, de una buena manera de sentirnos acompañados en nuestros quehaceres del día a día.

Seguramente ya conozcas los pódcast sobre moda y belleza más famosos de nuestro país, y es que estos están en auge y son muchos los que conversan acerca de firmas de moda o de belleza 'made in Spain', entrevistando a sus diseñadores o fundadores, así como nos cuentan acerca de las tendencias más virales que se están dando actualmente gracias a Instagram o Tik Tok, como por ejemplo la tendencia de moda 'BarbieCore' o la que ha revolucionado a todas las celebrities sobre maquillaje, el 'Cherry Coke Lips'. Estos pódcast son perfectos para aprender e indagar un poco más acerca de los temas que más nos interesa como amantes de la moda y la belleza, pero, como hemos mencionado anteriormente, puede que lo que te apetezca es escuchar algo divertido mientras pones en marcha tus vacaciones de verano, por lo que te enseñamos un total de 5 pódcast divertidos, originales y que probablemente no conozcas -o sí- con los que pasarlo bien este agosto.

Participantes para un delirio-Coco Dávez

La pija y la quinqui-Carlos Peguer y Mariang

Dulces y saladas-Andrea Compton e Inés Hernand

Delirios corrientes-María Bolín

Quieres ser mi amigo-Mario Marzo y Dane

Estos son tan solo 5 pódcast con los que desconectar y disfrutar del verano, pero hay un sinfín más en las plataformas de audio de nuestro país.