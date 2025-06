Estas son las sandalias planas más tendencia del verano 2025 que me compraría en Zara si fuera Marta Ortega

En el día a día ajetreado de toda business woman es esencial contar con un calzado cómodo, versátil y todoterreno. Es decir, que si tiene que desplazarse de una punta a la otra de la ciudad que no se preocupe ni un mínimo por el temible dolor de pies. ¿La solución definitiva? Confiar en unas buenas sandalias planas que ofrezcan todas estas características, así como una gran capacidad para facilitar la vida a la hora de combinar con cualquier estilismo. Y Marta Ortega sabe a la perfección de lo que estamos hablando, puesto que ha sido la encargada de descubrirnos cuáles serán las más llevadas este verano 2025.

El fenómeno de Marta Ortega ha sido todo un descubrimiento para las editoras de moda que buscan una fusión entre lo minimalista y el lujo silencioso. Desde su nombramiento como presidenta de Inditex en 2022, donde está dejando su sello de identidad, no ha pasado por desapercibido ninguno de sus looks gracias a una clara apuesta por la funcionalidad de las prendas que actúan como básicos de armario, también. Además de su evidente talento estratégico en la marca española, también se ha convertido en toda una referente en tanto en el terreno casual como en el formal sin desvincularse de las tendencias. Eso sí, lo más característico de su estilo es que todas las mujeres de todas las edades pueden a alcanzar y comprar sus prendas, accesorios o calzados. Y es que, la empresaria de Zara sabe cuáles serán las sandalias planas que más se llevarán este verano, una de las apuestas más seguras de la temporada a la que no ha dudado en unirse, como hemos visto en sus últimas apariciones públicas.

Las sandalias planas de Zara que más se llevarán en verano 2025

Ni bailarinas ni tacón sensato. Las tendencias de verano 2025 dicen que las sandalias planas serán el calzado más llevado y socorrido. Y ahora que estamos totalmente en buenas temperaturas, hemos tomado de referencia el estilo de Marta Ortega para seleccionar los modelos de Zara que tendría en su fondo de armario. La clave es confiar en el confort absoluto, los colores neutros o los estampados sutiles que no sean un problema de combinar.

Sandalias planas cruzadas. Zara

Sandalias planas cruzadas, de Zara (60 euros)

Sandalias planas con tachuelas, de Zara (30 euros)

Sandalias planas con tachuelas. Zara

Sandalias planas con adornos, de Zara (50 euros)

Sandalias planas con adornos. Zara

Sandalias planas en granate, de Zara (30 euros)

Sandalias planas en granate. Zara

Sandalias planas con adornos de monedas, de Zara (30 euros)

Sandalias planas con adornos de monedas. Zara

Sandalias planas de estampado animal, de Zara (40 euros)

Sandalias planas de estampado animal. Zara

Sandalias planas de dedo, de Zara (40 euros)

Sandalias planas de dedo. Zara

Sandalias planas de doble tira, de Zara (30 euros)

Sandalias planas de doble tira. Zara

Sandalias planas al estilo cangrejeras, de Zara (50 euros)

Sandalias planas al estilo cangrejeras. Zara

Sandalias planas de flores, de Zara (26 euros)

Sandalias planas de flores. Zara

Las sandalias planas que elegiría Marta Ortega no son efímeras, sino unas aliadas que te acompañarán durante este verano y los siguientes. Unas compras prácticas e inteligentes para aquellas que conforman un estilo de lujo silencioso a un precio asequible.