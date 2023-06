6 consejos de diseñadora para vestir bien en los eventos de esta temporada

La temporada BBC está de vuelta y con ella nuestra preocupación constante por encontrar un vestido que esté a la altura de los eventos a los que tenemos que acudir y, al fin y al cabo, que nos ayude a convertirnos en la invitada ideal, como nuestra influencer de confianza, Rocío Osorno. En este tipo de eventos, que exigen unos estándares mínimos en elegancia y sofisticación, es de vital importancia encontrar un estilismo con el que nos sentamos identificadas, que sea cómodo y elegante, pero que se ajuste a nuestro estilo, solo así nos podremos convertir en las invitadas mejor vestidas, al igual que hicieron Amaia Salamanca, Alba Díaz o Anita Matamoros en la boda de Willy Bárcenas y Loreto Sesma. Por eso, la diseñadora Hortensia Maeso nos da unas claves para encontrar el vestido de invitada perfecto independientemente de nuestros gustos, nuestro presupuesto y del tiempo del que dispongamos para encontrar el look. Por un lado, es vital conocerte bien y escoger un vestido con el que te sientas cómoda porque, si tú te ves guapa, los demás también lo harán. En segundo lugar, es importante conocer detalles del eventos, como su ubicación o el clima, para determinar detalles de nuestro vestido como su largo, las mangas o el escote, por ejemplo.

Por otra parte y, aunque suene un poco anticuado, es recomendable seguir el protocolo y abandonar las lentejuelas y los total look de color negro en una ceremonia de día, dejando los vestidos largos para aquellas que se celebren de tarde o de noche. Siguiendo con los tópicos, es bueno seguir el "menos es más", para evitar caer en un estilismo demasiado recargado o llamativo con el que no nos sintamos seguras. Es preferible optar por un look más sencillo, que siempre será más sofisticado y dejar estos estilismos estrella para una fiesta. Por otra parte, el mejor consejo es optar por esas piezas clave que, una temporada tras otra, nos ayudan a solucionar nuestros looks de invitada: un cuerpo asimétrico, una blazer crop o un top con volantes se convertirán en los protagonistas de nuestros looks, haciéndolos especiales. Por último, en lo que se refiere a los complementos, un bolsito, como ya sabemos, es una pieza clave para completar cualquier estilismo y un tocado tiene la capacidad de elevarlo pero recuerda que, si es pequeño, deberás llevarlo durante toda la ceremonia.

Mono Gigi, de Cherubina (280€)

Vestido satinado apertura central, de Lola Casademunt (149€)

Vestido Guinda, de Hortensia Maeso (350€)

Vestido halter JCQ plumas azul, de Sophie et Lucie (249,95€)

Blusa Fabiola, Pantalón Niza y Chal Tosca, de Lady Pipa (89,95€, 89,95€ y 59,95€)

Estamos seguras de que si sigues estos consejos de experta te convertirás en una de las invitadas más sofisticadas y mejor vestidas de cualquier evento al que acudas este verano.