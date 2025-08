6 pantalones tobilleros que guardo en mi lista de deseos

Hay muchos tipos de pantalones, pero los pantalones tobilleros son la mejor opción para dar protagonismo a nuestro calzado. También estilizan y son tremendamente versátiles. De hecho, encontramos numerosas opciones con estilos diferentes que tienen en común un aspecto, son pantalones tobilleros. Por eso, hoy quiero enseñaros una selección de estos pantalones que estoy deseando incorporar en mi armario.

Aunque los pantalones tobilleros por excelencia son los llamados ankle, porque van justo por encima del tobillo. Vamos a sumar también algún pantalón capri, pues la esencia de estos dos largos es básicamente la misma, dar mayor protagonismo al calzado. Así que, veamos algunas opciones perfectas para cualquier ocasión.

Lista para la oficina

Este modelo de pantalón tobillero de Hugo Boss es perfecto para tener un aspecto profesional. Su versión en color coral me parece la opción perfecta para las que que, como yo, son de colorimetría otoño pues es uno de los colores que encontramos como más favorecedores. Es ligeramente ajustado pero sin excesos y su caída fluida aporta gran elegancia al modelo. Lo mejor, este modelo promete ser resistente a las arrugas. Por lo que podrás olvidarte de las horribles arrugas que se forman en algunas prendas al sentarte.

Pantalón tobillero pinzas Hugo Boss

El Capri de los 2000

No dejamos los looks de oficina, pero esta vez subimos un poco el largo de la pernera con este capri. Este modelo de H&M de la línea de prendas de COS que tienen actualmente evoca los diseños de esos primeros años de siglo. Es todo un clásico que siempre viene bien tener en nuestro fondo de armario. Combina muy bien con zapatos stilettos pero también puedes darle un aspecto más desenfadado con unos botines llamativos.

Capri H&M

El denim no puede faltar

La moda vaquera inunda nuestros armarios y sin duda, nadie se libra de tener alguna prenda de este material tan popular. En este caso, he querido añadir a mi lista un modelo en beige de Salsa. Estos jeans, ligeramente acampanados y son puro estilo. Ideales para lucir con sandalias con algo de tacón y una blusa vaporosa, uno de mis looks favoritos. Pero también podremos combinarlos con unas zapatillas llamativas y una camiseta interesante para nuestros outfit más casuales.

Jeans beige Salsa

Frescos y sueltos

Llegó el momento de un modelo perfecto para pasear junto a la playa. Se trata del modelo Gesmokte Cropped de Tezenis. Está disponible en distintos colores y estampados pero mi preferido es el safari green. Probablemente porque es un color que sé que me favorece y encaja a la perfección con el marrón tan de moda esta temporada. Confeccionado en viscosa nos ofrece un tejido fluido que podremos conjuntar con tops básicos y unas sandalias planas. La guinda final un estiloso sombrero que nos aporte estilo y proteja del sol. Para mí es la opción perfecta para un estilismo playero memorable.

Pantalón tobillero Tezenis

Cómoda versatilidad

Los pantalones de punto llevan ya unos años tomando protagonismo en nuestro armario. Os he de confesar que en un inicio me parecían horribles y sin estilo. Pero el paso del tiempo me ha hecho descubrir su versatilidad y ya me parecen otro básico indiscutible. Este modelo crop de Mango simplemente lo necesito. Lo tenemos disponible en dos colores neutros super básicos, azul marino y crudo. Por lo que elijas el que elijas te ofrece mil combinaciones posibles. Me encantan para lucir con mocasines con plataforma o con zapatos castellanos para un estilo más clásico.

Que el deporte no falte

Si hay un tipo de pantalón que me gusta especialmente que sea tobillero son las mallas para hacer deporte. Una de mis marcas de referencia en ropa deportiva es Adidas. Tengo de todo: tops, zapatillas, sudaderas y por supuesto pantalones. Estas mallas tobilleras en negro me encantan porque son pura esencia Adidas. En los laterales tenemos las clásicas 3 líneas y en la parte interior de la pierna un espacio con transparencia. Esto le aporta un toque sensual y fresco.

Mallas deporte Adidas

Busques el estilo que busques los pantalones tobilleros tienen un modelo para ti. Su versatilidad es su mayor potencial y seguro que tu marca favorita cuenta con algún modelo interesante. Estos son los 6 pantalones que tengo en mi lista de deseos, pero tú decides cuál es la tuya. Y si me la cuentas quizás incorpore alguno más a mi lista.