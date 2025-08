El peinado del verano con el que ganas volumen y textura en el cabello (y se hace en 5 minutos)

El calor o las altas temperaturas no solamente invitan a hacer un cambio de armario, sino también en arriesgarnos con nuestra melena. No hablamos únicamente de los cortes de pelo más en tendencia de esta temporada, sino también de los peinados que dan ese aire más desenfadado y con mucho volumen que tan bien sienta estos días. No se tratan de las ondas de toda la vida, sino de otra alternativa con un resultado más natural, como si estuviera secado sin necesidad de secador y sin haber trabajado sobre nuestra melena más de unos minutos.

A veces las modas nostálgicas vuelven a la actualidad cuando menos lo esperamos. Uno de los hechos más evidentes es la dominancia de la estética de la década de los 90, tanto en el sector de la moda como de la belleza, por ello uno de los peinados más virales de este verano no podía no hacer referencia a ello. No es el típico clean look ni las trenzas al estilo nórdico, sino que nos estamos refiriendo a las mermaid waves (u ondas de sirena), uno de los hairstyles que más veíamos en dichos años, pero que en 2025 está volviendo con más fuerza que nunca gracias a las redes sociales. Lo que está claro es que las influencers, celebridades o editoras de moda no quieren perder mucho tiempo delante del espejo luchando contra su melena, por ello, han comenzado a confiar en este peinado que es fácil de hacer en 5 minutos, está lleno de movimiento, da la textura playera que buscamos y acentúa el estilo effortless que tanto estamos viendo.

El peinado más tendencia del verano: las ondas de sirena

Las ondas de sirena son un punto intermedio entre el cabello liso y las ondas, pero mucho más fluidas y deshechas que parecen que hemos pasado todo el día en la playa. El resultado es una estética con una inclinación bohemia, así como relajada, con un máximo movimiento y una clara textura sin rigidez. Las hemos visto en el estilismo de las celebridades o personajes públicos en alfombras rojas, pero ahora son las creadoras de contenido quienes están desvelando cómo es la mejor manera de conseguirlas en menos de cinco minutos y sin demasiado esfuerzo (y nosotras sabemos cómo):

Primero de todo, un paso imprescindible cuando vamos a utilizar una herramienta de calor es el uso de un protector térmico.

A continuación, separamos nuestra melena en grandes particiones para conseguir ese resultado más irregular.

Esta vez, no lo haremos ni con planchas ni con tenacillas individuales, sino triples. Comenzamos desde un poco más abajo de la raíz hasta las puntas.

No utilizaremos un cepillo para quitar el marcado de las tenacillas, sino directamente lo haremos con los dedos para conseguir un resultado más natural.

Finalizaremos con un spray texturizador o laca.

Sadie Sink con 'mermaid waves'. Gtres

Los cabellos lisos o finos son los que tienen más problemas con la duración de las mermaid waves. No obstante, algunos consejos que ayudarán a que tarde más tiempo en bajarse el efecto es tanto el uso de los champús voluminizadores como de sprays salinos o texturizantes en seco. Pero, ¿por qué sumarse en las ondas de sirena? Lo cierto es que, además de otorgar esa sensación más desenfadada que enlaza perfectamente con la tendencia bohemia, son rápidas y fáciles de hacer para estar listas en escasos minutos, así como sienta bien con el corte de pelo que tengas (tanto mini como midi o largo). Y, por supuesto, podemos jugar con más peinados, como semirecogidos, con la incorporación de accesorios del pelo o, incluso, cambiando la posición de la raya del pelo (hacia un lado o en zigzag al estilo dosmilero).

Gigi Hadid con 'mermaid waves'. Gtres

Las mermaid waves son el peinado que siempre va quedar bien durante verano. Perfecto para una cena de amigas, pasar de la playa al chiringuito o simplemente experimentar con tu melena con una faceta más distinta y original.