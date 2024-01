8 botas muy altas que las mujeres con más estilo están comprando en estas rebajas de invierno

A la hora de escoger nuestro outfit, lo primero en lo que pensamos es en la ropa. Tanto si es para el día a día como para ocasiones más especiales, la prenda a la que normalmente recurrimos es el pantalón. Ya sea pantalón vaquero, de pinza, de corte recto o un pantalón cargo, son infinitas las opciones que nuestras tiendas favoritas ponen a nuestra disposición cada temporada, permitiéndonos escoger aquel con el que nos sentimos más cómodas y se ajusta, por tanto, a nuestro estilo. Una vez escogido el pantalón (o la falda), es momento de la parte superior. En invierno, en la mayoría de las ocasiones nos decantamos por los jerséis de lana, pues con ellos no pasaremos frío y el resto del año apostamos por camisas románticas o camisetas de corte oversize. Pero, sin embargo, algo que nos dará el toque final al look y que siempre lo dejamos para el final, es el calzado. Sí, el calzado es lo último que pensamos a la hora de vestirnos, pero es el que marca la diferencia y puede elevar el look. En este sentido, las mujeres más etilosas de Madrid están apostando este invierno no solo por las bailarinas, sino también por las botas muy altas. En tiendas podemos encontrarlas en un sinfín de tonalidades, tejidos y tamaño del tacón y es que, ahora que se acercan las rebajas, este es un buen momento para invertir en unas que encajen en nuestro estilo.

Las botas muy altas se han convertido en el calzado estrella de muchas de las influencers como Rocío Osorno, o influencers de 50+ como Pilar de Arce. Ella, que tiene un estilo de lo más elegante, cuidado y muy sofisticado, apuesta por ellas en numerosas ocasiones, combinándolas con faldas midi y jerséis, así como con abrigos de pluma. No es la única, y es que la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y sus maxi botas altas de charol conquistaron las redes, creando un look muy rockero que no pasó desapercibido, o la Reina Letizia y sus botas altas que combinaba con un vestido gris de lana de una firma española, un vestido ajustado y de corte 'wrap' que ha inspirado a muchas mujeres de 50+ estas Navidades.

Bota tacón serraje, de Zara (89,95 euros)

Bota tacón serraje Zara

Bota cowboy combinada serraje, de Zara (139,00 euros)

Bota cowboy combinada Zara

Bota alta tacón piel, de Zara (99,95 euros)

Bota alta tacón piel Zara

Bota tacón serraje, de Sfera (45,99 euros)

Bota tacón serraje Sfera

Bota piel tacón, de Massimo Dutti (189,00 euros)

Bota piel tacón Massimo Dutti

Botas planas engomadas, de Pull & Bear (39,99 euros)

Botas planas engomadas Pull & Bear

Bota alta piel, de Mango (139,99 euros)

Bota alta piel Mango

Bota tacón charol, de Mango (79,99 euros)

Bota tacón charol Mango

Estos son algunas de las botas muy altas que puedes encontrar actualmente en tiendas y que estarán de rebajas este enero