No busques más, los abrigos azul marino de Mango y Massimo Dutti son la clave

En invierno, hay una prenda estrella que nos acompaña cada día, sea cual sea la ocasión y el look que llevemos. No importa si vamos a la oficina, a una cena especial o una tarde de paseo para ver las luces de Navidad, todas y todos nos enfundamos en un buen abrigo en los meses más gélidos del año. Queda muy poco para terminar diciembre y eso solo puede significar que nos tenemos que abrigar mucho más para no enfermar en estas fechas tan señaladas. Por ello, es primordial que nos hagamos con prendas de abrigo que nos protejan de pies a cabeza. Si nos ponemos a pensar en accesorios, nos percatamos de que los gorros de lana son un imprescindible y en tiendas podemos encontrarlos en un sinfín de colores y diseños, desde el clásico gorro de punto beanie hasta los bucket hat de pelo. En cuanto a las manos, unos guantes siempre, así como una buena bufanda maxi que se convierta en la protagonista de todos los looks más básicos. Aunque nos parezca increíble, los calcetines son tendencia. Sí, los calcetines, más allá de llevarlos en un color neutro como gris o negro, las influencers portuguesas han puesto de moda llevar calcetines de brillos, transparencias y, como era de esperar, en el color más viral del momento, los calcetines rojos. Ya hemos comentado todos los accesorios que sí o sí debemos tener en invierno pero, la prenda que no nos puede faltar es el abrigo. En tiendas como Massimo Dutti o Mango podemos encontrarlos en un sinfín de tonalidades, siendo el más atemporal y elegante el abrigo de color azul.

Si bien es cierto que el color predilecto de esta temporada es el rojo, podemos encontrar abrigos en un sinfín de colores, estampados y tejidos, desde el clásico abrigo de plumas blanco de Alba Díaz que llevó este fin de semana durante su viaje a Nueva York, hasta el modelo más clásico en color burdeos, un abrigo de paño que Pilar de Arce combinaba con un vestido midi en la misma tonalidad. Sin embargo, hay tres colores de abrigos que sí o sí debemos de incluir en nuestro armario porque nos salvarán en más de una ocasión. El abrigo de paño camel de María Pombo, un abrigo negro que podemos usar tanto para la oficina como para Nochevieja y, por último, un abrigo de paño en color azul marino. ¿Cómo combinar un abrigo azul marino? Fácil, podemos combinarlo con todo tipo de prendas y tonalidades, pues se trata de una prenda básica de fondo de armario. Por ejemplo, con unos pantalones vaqueros o de pinza y una camisa romántica a la que le podemos añadir un jersey de rayas y unas bailarinas. El abrigo predilecto de las chicas francesas, se trata de un abrigo perfecto de cara al invierno.

Abrigo batín mezcla lana doble botonadura, de Massimo Dutti (249,00 euros)

Abrigo batín Mango

Capa abrigo punto capucha, de Massimo Dutti (89,95 euros)

Capa abrigo Massimo Dutti

Abrigo largo mezcla lana efecto trench, de Massimo Dutti (249,00 euros)

Abrigo largo Massimo Dutti

Abrigo doble botonadura cuello pelo, de Massimo Dutti (89,99 euros)

Abrigo doble botonadura Massimo Dutti

Abrigo lana doble botonadura, de Mango (179,99 euros)

Abrigo lana Mango

Abrigo lana doble botonadura corto, de Mango (149,99 euros)

Abrigo lana Mango

Estos son algunos de los abrigos de paño azul marino que podrás encontrar actualmente en tiendas.