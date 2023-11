El accesorio más icónico del invierno es el gorro de lana y te enseñamos cómo combinarlo

Hay un complemento que no nos puede faltar en nuestros looks más otoñales e invernales. En tiendas podemos encontrar este accesorio en un sinfín de diseños, y es que, pese a que nos abrigue y nos proteja del frío que pueda hacer fuera de casa, este se ha posicionado como un accesorio imprescindible y muy icónico capaz de hacer de nuestro look uno que no pase desapercibido. Hablamos de los gorros de lana, y es que, pese a que sea un básico que usen desde las niñas pequeñas para ir al colegio hasta las mujeres de 50+, este accesorio puede marcar la diferencia, haciendo que un look muy sencillo se convierta en un look muy original y diferente que querrás usar cada día. En tiendas podemos encontrar gorros de lana en todos los diseños, colores y tejidos. Si bien el clásico gorro de punto de lana de tipo beanie es el más común, las boinas han pasado a ser un must en nuestros looks gracias a la icónica serie de Netflix 'Emily in Paris'. Además, cabe destacar que el clásico 'bucket hat' que hemos usado durante los meses de verano, esta temporada de otoño e invierno, estarán en tendencia con tejidos como pelo, ante o terciopelo y con el que podremos crear looks ideales tanto para ir de viaje como para una tarde de turismo por tu ciudad.

¿Cómo combinar los gorros de lana este otoño e invierno? Tanto como si quieres que el gorrito sea el protagonista como no, tienes que hacerte sí o sí con uno esta temporada. Para empezar, si quieres que este sea el centro de todas las miradas, escoge un gorro en un color llamativo, como puede ser el rojo -el tono en tendencia esta temporada- y combínalo con un 'total black' compuesto por un jersey de lana, una chaqueta de cuero o un abrigo de paño, unos jeans desgastados y, como toque final, unas Mary Jane también en rojo o unas sneakers blancas. Sin embargo, si quieres que este pase desapercibido, puedes optar por un gorro en un color básico como puede ser el beige, el negro o azul marino y crea looks que se pondría las influencers portuguesas. En otras palabras, opta por el 'más es menos' y llévalo junto a unos jeans estampados, un jersey en rosa fucsia, una chaqueta gris y, para terminar el look, unas bailarinas plateadas con unos calcetines de brillos de canalé. Sin más, te enseñamos los gorros más favorecedores que necesitas tener este otoño e invierno para no protegerte del frío y crear looks que no pasarán desapercibidos.

Gorro punto mezcla lana, de Mango (12,99 €)

Gorro punto mezcla lana Mango

Gorra baker lana, de Mango (15,99 €)

Gorro baker lana Mango

Gorro con vuelta, de Parfois (9.99€)

Gorro con vuelta Parfois

Gorro bucket con pelo, de Parfois (25.99€)

Gorro bucket con pelo Parfois

Gorro efecto pelo, de Zara (19,95€)

Gorro efecto pelo Zara

Boina lana, de Zara (15,95€)

Boina lana Zara

Gorro beanie lentejuelas, de Zara (15,95€)

Gorro beanie lentejuelas Zara

Estos son algunos de los gorros y sombreros que se convertirán en el accesorio estrella de nuestros looks más invernales.