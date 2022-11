Vuelven los gorros de lana: así se llevan y así son nuestros favoritos

Cuando nos encontramos metidos de lleno en una ola de frío polar, y con ella no solo la bajada de las temperaturas, si no también el viento y las nieves. Todo ello trae consigo un cambio sobre todo en nuestro armario, que se llena automáticamente de prendas cálidas y abrigadas, incluso térmicas, perfectas para afrontar el frío de estos días, pero sin perder ni un ápice de estilo.

Y no solo de ropa va la cosa. Desde los zapatos hasta complementos como guantes, bufandas y por supuesto gorros. Porque si siempre hemos dicho que los accesorios son capaces de reinventar cualquier look, nada mejor como elegir el más adecuado en función de nuestro estilo y por supuesto siempre de nuestros gustos. Y los accesorios de los cabeza llevan desde hace varias temporadas acompañándonos como uno de los toques it favoritos entre los expertos en moda.

Sombreros y gorras también son aceptadas como más que válidas por las trendsetters, si bien es cierto que en los últimos tiempos han dejado paso al tradicional gorro de lana como el favorito entre todos. Imagínate la versión más clásicas y sencilla: de punto, lana o incluso materiales más delicados y sofisticados como el cashmere.

Eso si, los detalles extra se valoran especialmente, como unas pequeñas perlas bordadas, algo de pedrería, el tradicional pompón o incluso una rejilla a modo tocado que consiguen darle un aire más elegante y convertirlos en auténticos accesorios epatantes y a tener en cuenta.

En cuanto al diseño puedes elegir cualquier modelo. Desde los gorros anchos tipo skater, de carácter totalmente urbano y casual hasta los más sencillos y pulidos o los diseños de punto grueso perfectos para las largas jornadas de nieve o de esquí, o simplemente para dar un paseo por el campo durante tus días libres o de fin de semana.

Beanie punto rejilla, de Zara (15,95 euros)

Gorro 100% cashmere, de Mango (35,99 euros)

Gorro de mujer de punto, de Vila (14,99 euros)

Gorro de canalé con lana, de H&M (14,99 euros)

Gorro trenzado, de Sfera (9,99 euros)

Nuestro consejo es que apuestes por uno liso, en colores neutros, perfecto para combinar con todo tu armario. En su defecto, los diseños con estampados de grecas y alpinos también son una gran idea. Además, lo mejor de este complemento es que puede darte un toque de lo más original por muy poco precio, ya que en las tiendas hemos encontrado opciones desde poco más de 5 euros.