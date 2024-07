Acusan a María Pombo de plagiar un conjunto de invitada perfecta a Inés Domecq y este desaperece de su web en cuestión de horas

La polémica está servida. Y es que ya sabemos que a los usuarios de las redes sociales no se le escapa nada, y los plagios en el mundo de la moda tampoco. Y esta vez vuelven a señalar a María Pombo y a una de sus marcas de moda, Name The Brand. La influencer publicaba un Reels con la nueva colección de invitada, 'Garden Stories', que salía ayer por la tarde a la venta con diseños perfectos entre vestidos a todos color, estampados y un conjunto precioso en verde con lazadas en los laterales. Y justo ese conjunto es el que ha levantado la polémica, ya que varias cuentas de Instagram o TikTok, la acusan de haber plagiado un modelo de IQ Collection, la firma de Inés Domecq que aman todas las celebrities. De momento, ni María Pombo ni su marca de ropa se han pronunciado públicamente, pero sí que han borrado el vídeo de la colección en Instagram y ya no podemos encontrar este conjunto a la venta en la web de Name The Brand, están los otros cuatro vestidos, pero este modelo no.

Reacción la de quitar el conjunto de la venta, que podemos tomar como una respuesta de María Pombo al darse cuenta que su conjunto era casi igual que el de Inés Domecq, y seguramente que hasta ese momento no era consciente de ello, porque si no seguiría a la venta. Pero como en las redes todo va a la velocidad de la luz, cuentas como @fashiondramaspain o @jueliassola ya se han hecho eco de ello con las imágenes del conjunto a la venta en la web de Name the Brand y el modelo del que se la acusa del plagio de IQ Collection.

Stories de los conjuntos. @fashiondramaspain

Estaremos pendientes de actualizar toda esta información si María Pombo o Name the Brand lanzan un comunicado para aclarar las acusaciones.