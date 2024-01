Aitana arrasa en Los Ángeles con las botas más cañeras para ser la estrella del partido de los Lakers

Los Lakers, que muchas noches sufren de forma desgarrada para ser estables en ataque, vieron el aro enorme contra los Bulls, ganaron (141-132) con una comodidad que es noticia y con Aitana a pie de pista para verlos ganar. Ya adelantó la cantante catalana en su visita a la academia de Operación Triunfo que se marchaba a Los Ángeles para componer y empezar a dar vida al próximo disco, y así ha sido. Pero nuestras sorpresa ha sido ver a Aitana esta noche en el partido de Los Lakers contra los Bulls, a pie de pista, como toda una estrella americana y con un estilismo muy propio de ese país. Como si de su canción de 'Los Ángeles' se tratara, seguro que Aitana tiene muchas fotos mágicas de esta experiencia que aún no publicado, pero como dice en la cuenta de Instagram del equipo de la NBA, esta experiencia ha sido apasionante para ella. Pero obviamente, nosotras no podíamos dejar de analizar su estilismo, porque entre tanto desfile de Alta Costura en París, ya necesitábamos looks más street style en nuestra vida.

Y el look de Aitana para ir a disfrutar del partido de Los Lakers tiene ese punto street style que tanto nos gusta, y también un estilo muy americano. Aitana ha optado por lucir camista negra, falda, una bomber de lo más oversize, y la estrella del outfit, unas botas negras de lo más cañeras. Un modelo acharolado con cremalleras y arandelas que es una fantasía. Un estilismo que sin duda podríamos ver lucir a Rihanna en cualquier partido de baloncesto, pero es nuestra Aitana.

Aunque no vayas a un partido de baloncesto, sin duda el estilismo de Aitana se lo puedes copiar en cualquier día más casual en este invierno 2024.