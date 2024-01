De Kylie Jenner con su hija Stormi a Jennifer Lopez, los looks más deslumbrantes para el desfile de Valentino

Nuestras celebrities internacionales favoritas nos están dejando looks de lo más icónicos, elegantes y muy sofisticados durante la semana de la Alta Costura de París. A lo largo de esta semana, son muchas las casas de moda que están desfilando en la capital de la moda, como han sido Chanel y su icónico desfile, Christian Dior o Schiaparelli. Entre todos ellos, la diseñadora cordobesa Juana Martín, cuyo desfile no pasó desapercibido y conquistó a todos los amantes de la moda y la artesanía. Sin ir más lejos, la española Nieves Álvarez desfiló para Stéphane Rolland en la pasarela parisina con unos looks inspirados en la estética étnica a partir de vestidos tipo túnica, muy voluminosos y estructurados cuyo protagonista son los accesorios. En todo desfile de Alta Costura, no pueden faltar las celebrities internacionales más icónicas del mundo entero, quienes asisten al 'front row' y acaparan todas las miradas. Esto ha ocurrido en el desfile de Valentino en el día de ayer, pues Kylie Jenner, junto a su hija Stormi se convirtieron en las protagonistas, al igual que la archiconocida cantante Jennifer Lopez.

¿Cómo han sido los looks para el desfile de Valentino en la semana de la Alta Costura de París? El negro es, sin lugar a dudas, el rey de la elegancia y el estilo. Todas ellas han escogido un modelo diseñado por la firma Valentino, ajustados y muy discretos cuyo detalle final reside en los pequeños apliques joya, en el caso de Jennifer López, y las plumas, en el caso de Stormi y Kylie Jenner. Si nos centramos en el look de Jennifer Lopez, la cantante apostaba por un vestido ajustado y largo con cuello redondo y detalles joya de lazos de joyería a lo largo de las mangas y el cuello. Al más puro estilo 'coquette', la cantante y celebritie apuesta por un lazo negro en un recogido de coleta. Sin embargo, Kylie Jenner y su hija Stormi han apostado por vestidos negros, semitransparente en el caso de Kylie y con capa de plumas y, Stormi, con un vestido ajustado negro y detalles de plumas en las mangas y cuello. Madre e hija espectaculares, al igual que lo ha hecho Jennifer. Sin duda, el negro siempre es una apuesta segura.

Jennifer Lopez

Kylie Jenner

Espectaculares ambas con unos 'total looks' en negro que no han pasado desapercibido en redes.