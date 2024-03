Aitana arrasa en su concierto en Monterrey con un conjunto de efecto cuero al más puro estilo motomami

Aitana arrasa en su concierto de Monterrey con un conjunto de efecto cuero al más puro estilo motomami. Una vez más, la cantante catalana ha cruzado el charco con destino a Monterrey para actuar en Tecate Pal Norte, uno de los festivales más poderosos y ascendentes de México. Llevábamos un mes sin ver a Aitana sobre un escenario desde su incorporación al Festival de San Remo 2024 junto con Sangiovanni para cantar la canción "Mariposas" y ya le estábamos empezando a echar de menos. No obstante, la artista nos ha mostrado a través de sus redes sociales que ya está empezando a ensayar junto con su equipo de bailarines las distintas coreografías del Alpha Tour 2024, que dará comienzo de nuevo el 7 de junio en Sevilla. Aunque Aitana nos ha tenido acostumbrados a verla con distintos estilismos de Fendi, como la combinación infalible de polo ajustado con falda de tablas y botas mega altas o los mini vestidos de escote asimétrico, ahora nos ha impresionado con un conjunto de lo más sexy (y con mucho rollazo). Estamos hablando de una chaqueta ajustada en granate decorada con trenzadas, tanto en el delantero de la prenda como en las mangas, con un pantalón ajustado (con los mismos detalles) y un bralette en negro. Sin ninguna duda, nos recuerda al estilismo más característico de Rosalía en su gira "Motomami". Asimismo, Aitana nos ha seguido sorprendiendo con un hair style de lo más cañero, presumiendo de melena con unas ondas desenfadadas y que nos recuerda a las tendencias roqueras de finales de los años 90 y principios de los 2000.

A lo largo de su actuación en el festival Tecate Pal Norte hemos podido ver cómo sus fans de Latinoamérica han disfrutado de canciones como "Miamor", colaboración de la artista con Rels B, o de "Mon Amour", compuesta por Zzoilo. Además de entrarnos las ganas de volver a asistir a un concierto de su gira Alpha, también nos hemos preguntado si el estilismo que ha llevado esta noche significa un cambio radical del vestuario de sus próximos conciertos. No cabe duda de que es una de las artistas que más ha demostrado una evolución estilística potente. Tiene claro que se atreve a unirse a las distintas tendencias del momento, tanto a nivel de vestuario como de maquillaje o cortes de pelo. Aitana también nos ha regalado un momento icónico entre canción y canción, puesto que ha comunicado que horas previas al concierto ha tenido que ser intervenida de urgencias para extraer una de sus muelas del juicio y hasta ha enseñado la prueba frente a la cámara. No obstante, este problema no le ha impedido a darlo todo bajo los focos y así lo ha demostrado.

Aitana en un concierto en Monterrey. @alex_saint

Aitana nos ha dejado boquiabiertos con este conjunto de efecto cuero en granate decorado con trenzadas al más puro estilo Rosalía. ¿Será una pista de lo que próximamente veremos en su Alpha Tour 2024? El 7 de junio podremos descubrirlo en Sevilla.