Aitana repite su confiado look en su concierto en México con camisa corta y falda mini de tablas combinada con botas altas muy cañeras

Aitana no se ha cansado de tenernos enganchados a sus últimos looks en México. Primero con el vestido más original y botas bastas y después con el total look de efecto cuero de la marca de Kylie Jenner. Y tenemos que decir que a la cantante le sienta bien cruzar el charco. Porque encima del escenario tampoco pasa desapercibida y ni Sebastián Yatra ni nosotras hemos sido capaz de no fijarnos en el estilismo de la cantante, de nuevo de Fendi. Aitana ha actuado en el Auditorio Nacional, ubicado en la Ciudad de México, que es el primer destino de los ocho que componen su gira Alpha por Latinoamérica y ha recurrido al estilismo más mítico de sus conciertos. Porque sabe que le queda bien, es cómodo, se puede sentir libre para bailar y tiene muchas tendencias escondidas. Ha repetido el conjunto de camisa blanca corta con falda mini de tablas que llevó en su concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, pero marcando una diferencia en el color de la prenda inferior. Si en la ciudad catalana lucía la falda en negro, ahora en México lo ha hecho en un tono gris, siguiendo una estética preppy, pero bastante rompedora. Y no nos podemos olvidar de las botas de 4.000 euros que ya vimos en su concierto en Madrid (y que a muchas de nosotras nos encantan).

La noche ha sido muy emocionante, tanto para el público mexicano como para Aitana, que se ha declarado fan incondicional del país y lo ha dejado saber en su última publicación, "soy la más feliz del mundo cuando estoy aquí y os conozco a todos, sois pura luz". Sin embargo, una de las mayores sorpresas ha sido la visita de Danna Paola para cantar 'AQYNE', una de las canciones más escuchadas del último disco de la cantante catalana. Estamos seguros de que nadie podrá olvidar este conciertazo y que se va a quedar en la memoria de todos los que han estado presentes. No obstante, todas las expertas en moda se van a guardar el look de Fendi de Aitana para replicarlo en el streetstyle con prendas que ahora podemos encontrar en muchas tiendas.

No podemos esperar al siguiente concierto de Aitana que tendrá lugar el 26 de noviembre en Bogotá para descubrir si su próximo estilismo será el mismo o se arriesgará con otra propuesta.