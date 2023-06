Alba Díaz: "No me preocupa que me critiquen, me siento realizada probando cosas nuevas y siendo yo misma"

Hay gente que tiene ángel y ese toque de magia en la mirada. Como diría Lola Flores, el brillo de los ojos no se opera. Y eso es lo que le pasa Alba Díaz, que pese a haber nacido ya bajo los focos, sigue derrochando naturalidad, espontaneidad y esa alegría tan propia. Ya lo dicen, que de tal palo, tal astilla, y ella el arte del sur lo lleva en las venas. Hija de Vicky Martín Berrocal yManuel Díaz 'El Cordobés, ha tenido muy espejo en el que reflejarse, y así ha salido. Ahora influencer de profesión, en un futuro no se sabe. Pero lo que tiene claro es que tiene dos grandes pasiones en la vida, el mundo de la moda y ayudar a los demás. Y si mezclas todo eso en una coctelera aparece Alba Díaz, que con tan solo 23 años, ya se ha hecho un hueco en el mundo de las redes sociales en España.

Disfrutona de la vida como mejor definición, ahora llega como imagen de Amazon Fashion España, con este Lookbook con las prendas y accesorios que nos ha seleccionado para vivir un verano de ensueño y a todo color. Por eso, en Lifestyle de La Razón hemos aprovechado para sentarnos con Alba Díaz para charlar de la vida, su profesión y de sus referentes familiares. Y lo mejor que es podemos decir, es que es tal cuál la vemos en redes sociales, y visto como está el panorama, eso es lo mejor que os podemos decir. Porque un ratito de entrevista con Alba ya ha servido para que nos conquiste para siempre. Eso sí, nos quedamos a la espera de un documental con su madre y su tía, a lo Kardashian españolas. ¡No te pierdas la entrevista con Alba Díaz!

¿Qué tal Alba? Primero de todo, cómo estás, porque vienes directa del homenaje a Joaquín en el Benito Villamarín, y te tengo que confesar que cuando me he levantado a las 6 de la mañana y he visto a tu madre saliendo de la fiesta posterior, he pensado que no venías (risas).

No hombre, hay que ser profesional, yo me recogí a tiempo para poder cumplir hoy mis responsabilidades con Amazon Fashion y con todas las periodistas que habéis hecho el esfuerzo de hacer un hueco en vuestra agenda para estar esta mañana conmigo en este brunch de presentación.

Pero por lo que veo no necesitas dormir mucho, porque tienes muy buen cara, aunque con 23 años también es normal.

Y que soy una persona muy nocturna, no necesito dormir mucho, me gusta mucho la noche y estoy acostumbrada. Estoy aquí fresca la verdad (risas), aunque eso sí, como he compartido en mis Stories me he tenido que maquillar y arreglar en el baño del tren y ha sido un show.

Bueno, pues aquí estás perfecta para presentarnos este Lookbook junto a Amazon Fashion para este verano y las prendas que has seleccionado. ¿Qué pensaste cuando te dijeron que te habían seleccionado a ti entre todas las influencers de España?

Fue un sueño, la verdad. Cuando empecé a trabajar en este mundillo y empecé con mi agencia, tenía claro que era unas de las marcas que estaban en mis objetivos para trabajar junto a ellos. Y aquí estoy presentando mi selección de prendas. No te voy a mentir, era un sueño pero nunca pensé que Amazon y más aún, Amazon Fashion se iban a fijar en mi para una campaña como esta, y más en moda que es lo que más me gusta. Siempre que podamos facilitar a las chicas que quieren encontrar prendas y sus looks para este verano, y no marearse con tantas marcas, me parece una gran idea y muy interesante.

¿Te costó hacer la selección? Aunque lo dudo porque tienes tu estilo muy definido y las ideas muy claras.

Exacto, tengo la ventaja de tener un estilo muy definido, muy yo. Aunque tienen muchas cosas y muchas marcas, y para este verano he querido salir un poco de mi zona de confort con colores neutros y dejarme llevar por el color que también apetece con el calorcito.

Alba Díaz con look de Amazon Fashion. Cedido por la marca

Prendas muy básicas que tanto te gustan, pero hoy te vemos con este mini vestido blanco con bordados, que se sale más de tu zona de confort.

Sí, se sale pero llevo deportivas (risas). En verano me pongo más vestidos cortos pero siempre con deportivas o botas. Este punto princesa también me gusta, y más en verano con estos vestidos fresquitos y cortitos para no morir de calor.

Diríamos que este vestido de Amazon Fashion es el perfecto para meter en la maleta de vacaciones este verano.

Totalmente, es bonito, fresquito y no ocupa nada.

Y en este mundo de la moda, ahora con este Lookbook haces de modelo de fotografía, pero aún más jovencita desfilaste hasta en Nueva York. ¿Has pensado volverlo a hacer?

La verdad es que me gusta mucho comer (risas), soy una disfrutona y últimamente con este tema están muy... Lo mio no es eso, yo las admiro, pero no me metería ahí, aunque me encanto la experiencia. En Madrid, en Nueva York, yo estaba ahí estudiando y fui con todo porque me lo pidió un amigo de mi madre. Me puse una chaqueta muy taurina y ahí que me lancé, pero estaba flipando porque te puedes imaginar el tipo de personas que había en ese front row... Yo no quería mirar, pero fue una experiencia maravillosa. La vida es eso, ir sumando experiencias.

En esa línea decías esta mañana en tu cuenta de Instagram volviendo del homenaje a Joaquín, que si no haces las cosas ahora, cuando las vas a hacer.

Exacto, luego ya podré elegir lo que me gusta y lo que no, pero al menos probar todo. A mi no me preocupa que me critiquen, me siento realizada probando cosas nuevas y siendo yo en cada momento.

Porque naciste ya en los focos, por tu familia, pero eres poco de dar entrevistas... No sé si es porque no te gusta, no te sientes cómodo o no te fías de nosotros los periodistas.

Me da respeto, sois maravillosas todas, pero me da mucho respeto. Pero me da respeto porque soy muy natural y no me pienso las cosas, y me da miedo lo que pueda llegar a decir. Aunque no me puedo quejar porque sois muy buenos conmigo y me cuidáis desde que soy un bebecito, así que poco a poco le estoy cogiendo el gusto, gracias también a mis chicas de mi agencia que me están ayudando mucho.

Y naciendo ya en los focos, no sé si te pensaste mucho lo de ser influencer o si en algún momento querías estar más apartada de este mundo mediático.

No, yo lo que sí sabía es que quería cambiar algo o aportar algo con mi personalidad, o ayudar a los demás. Por eso he estado haciendo diferentes cosas en mi vida para ese objetivo, luego ya se me dio esta oportunidad de trabajar en esto y ser yo. Por eso me pareció bueno que una persona pudiera mostrarse tal y como es, explicar tus problemas, y que no es perfecta la vida. Crecer con la gente que me sigue es maravilloso, no me ido de redes porque me gusta. Antes me daba más respeto abrirme en redes porque pensaba que podía ser utilizado en mi contra, o para atacarme, pero ya he encontrado mi hueco y soy muy feliz.

¿Lo ves ya tu profesión? ¿O te gustaría más volver al mundo de la empresa de moda?

Mi carrera fue eso lo que estudié, pero las redes también te dan mucha fuerza, si algún día tengo que montar algo, siempre ayudan. Pero también podría dejar las redes y trabajar solo en una empresa de moda, en el mundo del marketing. No sé si me voy a dedicar toda la vida a esto, pero mientras me guste, aquí estaré. Yo me estoy descubriendo, ahora mismo estoy bien y feliz aquí.

Alba Díaz con look de Amazon Fashion. Cedido por la marca.

Un mundo de la moda que lo llevas en la sangre por tu madre. ¿Qué es tu madre para ti? Porque el otro día te veíamos como la mirabas con esa cara de emoción en la Feria del Libro mientras firmaba a centenares de personas.

Como cualquier madre, es un gran referente. Es esa persona que no sabes qué harías sin ella, la que está ahí todos los días, la que te educa. Al final es un poco el reflejo de lo que voy a ser yo, y te inculca sus valores y como ve la vida. Mi madre me ha guiado muy bien, nunca me ha soltado la mano.

Además, compartís muchos looks y prendas de vuestro armario, hasta te has llevado a Vicky al terreno de las zapatillas.

¡Claro que sí! Mejor que no me invites a tu casa porque voy a compartir armario con quién me invite. Me encanta, porque al final son cosas que yo no me compraría o que no llevaría, pero luego viéndolas por casa me las pruebo y las llevo. Así voy aprendiendo y saliendo de mi estilo.

Y en esa línea, hay algo que pensaras que nunca te pondrías y al final has caído.

¡Pues sí! Los tacones, te lo prometo, parece una tontería pero nunca pensé que me los fuera a poner. Y ahora de repente me pongo un tacón con un vestidito, yo soy de deportivas (risas), pero hay días que digo, voy a innovar.

Ahora que vives con tu madre y con tu tía en Madrid, el otro día decías en Stories que podríais hacer un reality al más puro estilo de las Kardashian.

¡Me encantaría hacer un reality!

Pues mira, ahora que estamos con Amazon Fashion, un mensajito para Amazon Prime Video (risas).

Es que de verdad, eso es para grabarlo... Porque somos muy normales, muy iguales, nos miramos y ya nos partimos de risa. Somos muy del sur, nuestras expresiones, yo pienso que cualquiera que nos viera, fliparía. ¡Queremos un documental! (risas)