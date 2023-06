Nos olvidamos de nuestros jeans favoritos por estos pantalones cargo bordados de Zara que Alba Díaz lleva en Madrid y nosotras en Ibiza

Por culpa de Alba Díaz tenemos que abrir el cajón de las combinaciones infalibles de cara a esta primavera 2023. ¿Estáis listos? Porque no iba a ser todo hablar de los vestidos de fiesta como los deCarmen Lomana o para convertirte en la invitada perfecta, ni mucho menos. Sí, podemos asegurar que hay mucha vida más allá de estas piezas con efecto tipazo que ya se han colado en los armarios de las influencers más populares de nuestro país. Y si tenías alguna duda, por pequeña que fuera, solo hay que desempolvar los conjuntos totalmente en tendencia que les han permitido brillar a aquellos iconos de moda que se han convertido en fuente de inspiración fundamental. Comenzamos este placentero viaje de casos de looks preciosos integrados por dos piezas con la elección triunfadora y más galáctica de Eugenia Martínez de Irujo para una noche especial en Madrid y tenemos que hacer una parada de rigor en el conjunto más pijo y vitamina de la primavera que ha llegado a Zara y que Rocío Osorno ya ha llevado con botas cowboy. Y para que no se nos pase la mañana recordando, terminamos este recorrido de buen gusto con la última combinación de Alba Díaz, que ha estrenado estos pantalones cargo con bordados de Zara que ella lleva en Madrid y nosotras en Ibiza. Por ellos nos olvidamos hasta de los vestidos ibicencos.

Ella, que siempre luce espectacular tanto en su día a día como para eventos más especiales, conocemos su amor por los looks monocromáticos, pues es una opción, fácil, sencilla y elegante de lucir perfecta para cada ocasión.Y si hay una tendencia favorita este año tanto de Alba Díaz como de su madre, Vicky Martín Berrocal, son los pantalones cargo, pero ahora se ha olvidado de los jeans por estos bordados de nueva colección de Zara. Porque los pantalones cargo son los vaqueros del otoño 2022, aunque pueden resultar más complicados de combinar. Por suerte, el street style de la semana de la moda de Copenhague nos dejó todas las claves para combinar bien esta tendencia, demostrando, además, que los cargo pants no entienden de edades y Alba Díaz lo sabe.

Pantalón cargo bordados, de Zara (49,95 euros)

Pantalón cargo. Zara

Un pantalón cargo en negro con bordados de Zara que Alba Díaz ha estrenado con un top a juego de la nueva colección.