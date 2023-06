10 vestidos cut out de Zara y Stradivarius efecto tipazo que todas necesitamos

Un verano más, la tendencia del cut out se ha vuelto a consolidar como una de las preferidas de las amantes de la moda. Los vestidos con cut out son una de las prendas más estilizadoras con las que nos podemos hacer este verano y eso es algo que tienen muy claro nuestras tiendas preferidas, como Zara y Stradivarius, en las que nos podemos encontrar con una gran selección de estos vestidos, en diferentes cortes, colores, estampados y tejidos. Un vestido cut out es ideal para cualquier ocasión: por una parte, uno más elegante, de tul o de satén, es el indicado para acompañarte en un evento más sofisticado, combinándolo con nuestras sandalias favoritas, como este vestido cut out de efecto tipazo tan ideal de María Pombo. Y es que, así nos lo demostraron María Pedraza con su espectacular vestido de la última edición del Festival de Cannes y Violeta Mangriñan, con este atrevido vestido con maxi cut outs. Por otro lado, un vestido cut out más informal, confeccionado en algodón o lino, es mucho más fresquito y perfecto para crear el look casual más veraniego, acompañándolo con unas sandalias, como estas metalizadas que están en tendencia o con nuestras zapatillas preferidas, como estas en el caso de Marta Sánchez.

Sea como sea e, independientemente de tu estilo, este verano no puedes prescindir de un vestido cut out en tu armario (ni mucho menos en tu maleta cuando te vayas de vacaciones) no solo porque es uno de los must de la temporada, sino porque, además de ser una de las prendas más fresquitas que podemos ponernos en verano, es una de las más favorecedoras. Los cut outs se ajustan a nuestro cuerpo mostrando sutilmente las partes que más nos gustan de él y potenciando, en la mayoría de los casos, nuestra silueta al centrar la atención en la cintura, marcando nuestras curvas. Así que no lo pienses más y hazte con un vestido cut out para triunfar este verano (al igual que ha hecho Alba Díaz con este de Zara, ideal para combinar con botas altas), conviértete en la reina del streestyle de tu ciudad y en la más cómoda, fresquita y con mejor tipazo de todas tus amigas.

Vestido estampado nudos, de Zara (35,99€)

Vestido midi cut out con lino, de Zara (35,95€)

Vestido espalda cruzada, de Stradivarius (35,99€)

Vestido midi volantes, de Zara (49,95€)

Vestido midi cut out con lino, de Zara (59,99€)

Vestido midi estampado, de Stradivarius (29,99€)

Vestido cut out, de Zara (25,95€)

Vestido largo cut out, de Zara (22,95€)

Vestido midi estampado chitton cut out, de Stradivarius (29,99€)

Vestido tul estampado cut out, de Zara (22,95€)

No te lo pienses más y hazte con un vestido cut out como estos tan ideales para triunfar en cualquier plan de este verano y ser la más fresquita.