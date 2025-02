Amalia de Holanda debuta en solitario: traje sastre en rosa pastel y diadema trenzada juvenil

Este sábado 22 de febrero, los Países Bajos está de celebración. La princesa Amalia de Holanda debuta en su primer acto oficial en solitario para presidir el bautizo del buque de apoyo de combate 'Den Helder' en Vlissingen. No cabe duda de que estamos hablando de un momento histórico que marca un nuevo comienzo en su trayectoria para la hija de los reyes Guillermo y Máxima. Para este tipo de acontecimientos siempre se cuida minuciosamente el atuendo seleccionado y esta vez no ha sido distinto. Amalia de Holanda ha vuelto a causar sensaciones tanto entre el público como entre las editoras de moda con un básico de fondo de armario.

La monarca ha bajado del coche con una gran sonrisa, así como on un rostro emocionado, luciendo un traje sastre en el color que más se llevará en la temporada de primavera-verano 2025: el rosa pastel (o rosa empolvado). Un uniforme que inevitablemente nos recuerda a los icónicos de dos piezas de la Reina Letizia o el que lució Leonor de Borbón en su primer viaje oficial. Se trata de un diseño firmado por la casa italiana Max Mara que se compone de blazer estructurada, doble botonadura y bolsillos superpuestas combinada con un pantalón de vestir de pernera súper ancha. La tonalidad no ha podido ser mejor seleccionada. Además de tratarse de la más en tendencia de acuerdo con las directrices de las firmas de lujo de la Semana de la Moda, también es una que más favorece a Amalia de Holanda por su tono tanto de cabello como de piel. Eso sí, no es la primera vez que presume de esta vestimenta, puesto que ya la vimos previamente en Grecia. Para combatir las bajas temperaturas, no ha dudado en combinarlo con jersey de punto fino en ocre y abrigo de corte masculino al tono. Y para elevar el look, lo ha completado con bolso de mano de Marina Raphael de la misma tonalidad y zapatos de tacón de escándalo que ayudan a estilizar las piernas.

Amalia de Holanda. Gtres

La diadema que ha llevado Amalia de Holanda en su primer acto oficial en solitario

Uno de los añadidos que más han llamado la atención del look de la princesa Amalia de Holanda en su debut en solitario ha sido la diadema trenzada de rafia. Se trata de uno de los complementos que estarán presentes en nuestros outfits de primavera y verano para brindar un extra de creatividad y originalidad. La monarca ha sido la más inteligente en incorporarla en este día tan especial porque ha ayudado a quitar un toque de seriedad al estilismo para conseguir un resultado más juvenil y moderno. De la misma manera que hizo la Reina Letizia en su despedida a la Princesa Leonor en Cádiz.

Y también debemos hacer énfasis en la joyería. Especialmente, hablamos de los pendientes esféricos en acabado dorado también han conseguido un toque más renovado en el estilismo de la princesa Amalia de Holanda. Un modelo que últimamente hemos visto presente tanto en estilismos de invitada como casuales.

Amalia de Holanda. Gtres

Amalia de Holanda no solamente ha destacado a causa de su debut en solitario, sino en fusionar la estética clásica o elegante con la más moderna o juvenil. Tenemos muchas pruebas y cero dudas de que seguirá los pasos de moda de su madre, Máxima de Holanda.