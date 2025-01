El sueldo millonario de Amalia de Holanda

La heredera del trono holandés cumple el próximo sábado, 4 de agosto, 21 años. Amalia de Holanda disfruta de una vida royal sin obligaciones aunque con un sueldo millonario, a diferencia de otras princesas de su generación.

Mientras la Princesa de Asturias o Elizabeth de Bélgica han asumido ya su propia agenda institucional, el caso de la hija de los reyes Guillermo y Máxima es excepcional. Además, tampoco ha iniciado ninguna formación militar a diferencia de Leonor de Borbón y de la heredera belga. Elisabeth ha estudiado además Historia y Política en Oxford y actualmente cursa un máster en Harvard. Por su parte, Leonor que acaba de cumplir los 19 años está en su segundo año en el ejército y cuando termine el curso en la Academia General del Aire, en 2026, comenzará sus estudios universitarios.

La princesa Amalia y la Reina Máxima de Holanda Autor desconocido GTRES

Amalia de Holanda, exenta pues de la formación castrense, podría haber avanzado en sus estudios superiores, sin embargo, la heredera optó por pasar un año sabático antes de seguir con sus estudios.

Pero si hay algo que también diferencia a la primogénita de los Reyes Felipe y Letizia y a Elisabeth, es que Amalia sí tiene una asignación anual. Muy cuantiosa, habría además que añadir. Aunque en 2021escribía una carta a Mark Rutte, entonces primer ministro, anunciando su renuncia a su paga "hasta el final de sus estudios", ya que no se sentía cómoda recibiendo esa cantidad de dinero mientras otros jóvenes de su edad tenían dificultades económicas. Además sus padres aprobaron el gesto al considerar que no asumía funciones institucionales por lo que no debía cobrar por ello.

Ahora Amalia de Holanda ha cambiado de opinión y ha decidido que si bien devolvería los 300.000 mil euros que le correspondían para gastos personales, no el 1,2 millón restante. La princesa quiere guardarlo por si dentro de un tiempo le hace falta para su formación. Pero la decisión no ha sido bien recibida por los holandeses al considerar que la princesa ni ha acabado sus estudios ni tiene obligaciones oficiales.