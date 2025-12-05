O los amas o los odias: los pantalones bombachos firman el regreso más inesperado de la temporada

El invierno 2025 no ha empezado oficialmente y ya tenemos a la vista varias tendencias a la vista que van a dar mucho de que hablar en los próximos meses, si hace unas semanas hablábamos del regreso de los pantalones de pana a los armarios de las que mejor visten hoy es el turno de los bombachos. Sí, esos que durante tanto tiempo pertenecieron a estilismos veraniegos y que no eran vistos del todo "cool" sino como una elección demasiado casual.

Pero ya sabemos como es este juego llamado moda, lo que una vez no era santo de devoción por "insiders" puede cambiar en tan solo una temporada y eso es justo lo que ha pasado con los pantalones bombachos en cuestión. Y no, no se llevan como te imaginas, prepárate para ver siluetas sofisticadas donde el satén y el terciopelo se convierten en el match perfecto para estilismos festivos. Esto es todo lo que necesitas saber si estás pensando que los bombachos no son muy tú.

Pantalones bombachos: la tendencia más inesperada de la temporada

Los bombachos están ganando terreno por una razón muy sencilla: favorecen más de lo que parece. Su silueta, con volumen contenido en la pierna y ajuste en el bajo, crea ese efecto pierna larga que tanto buscan las mujeres estilosas sin sacrificar comodidad. Son versátiles (con botas altas, con bailarinas, con un tacón joya e incluso con zapatillas minimalistas), funcionan en looks festivos y, además, aportan un punto sofisticado que hace que cualquier combinación parezca más pensada.

Otro motivo de su éxito es el detalle del bajo: abullonado, con botón, con lazo o tipo puño. Ese acabado marca la diferencia y define si el look va hacia un registro más elegante, más urbano o más moderno. Y en un momento en el que buscamos prendas que hagan algo más, los bombachos se han convertido en el comodín inesperado. A partir de aquí, te presentamos las versiones más deseadas de la temporada según lo que llevan (y comprarían) las "insiders".

Pantalón bombacho terciopelo zw collection, de Zara (59,95 euros)

Pantalón bombacho terciopelo zw collection. Zara

El terciopelo siempre vuelve en diciembre, pero aquí lo hace con un aire muy sofisticado: un bajo abullonado ajustable con botones que eleva el look y lo convierte en opción de noche instantánea. El tiro medio y el cierre clásico mantienen la línea elegante.

Pantalón balloon con lazos, de Mango (49,99 euros)

Pantalón balloon con lazos. Mango

Una versión suave, fluida y con un movimiento espectacular. El tejido elástico y el bajo con lazos suman la dosis perfecta de sofisticación effortless. Ideal con un jersey de cuello chimenea en tonos crema o con un top de lentejuelas para un contraste precioso. El chocolate en 2025 es el nuevo negro, y estos pantalones lo demuestran.

Pantalón bombacho satinado zw collection, de Zara (45,95 euros)

Pantalón bombacho satinado zw collection. Zara

Si hay un bombacho que grita fiesta, es este. El satén dorado le da una vibra de lujo relajado que encaja tanto con un blazer negro como con un top joya. El acabado abullonado en el puño perfila la pierna sin ajustarla, dejándolo tan favorecedor como inesperado. Perfecto para cenas de Navidad, eventos o para elevar un look sencillo de invierno.

Pantalón bombacho 100% lana, de Massimo Dutti (69,95 euros)

Pantalón bombacho 100% lana. Massimo Dutti

La versión más minimalista, perfecta para quien quiera sumarse a la tendencia desde un enfoque más clásico. Su tejido de lana fina y la caída impecable hacen que este bombacho se sienta como el primo sofisticado de un jogger premium. Con camisa blanca y mocasines queda absolutamente impecable.

Pantalón bombacho cuadro vichy zw collection, de Zara (49,95 euros)

Pantalón bombacho cuadro vichy zw collection. Zara

En este modelo el cuadro vichy está reinterpretado de tal manera que su oscura tonalidad y el tejido plisado hacen que parezca directamente sacado de un desfile de las Semanas de la moda europeas. Su cintura elástica ajustable y su volumen ligero lo convierten en una declaración de estilo para quienes quieren una prenda con personalidad propia.

Pantalón de punto abullonado, de Parfois (35,99 euros)

Pantalón de punto abullonado. Parfois

Sin lugar a dudas, el bombacho que querrás llevar todos los días. Su punto de algodón lo hace comodísimo, el estilo abullonado suma el toque tendencia y la cintura elástica lo convierte en el básico perfecto para estilismos relajados con un upgrade. Con un abrigo largo y bailarinas, el look es imbatible.

Es cierto, los bombachos son ese tipo de prenda que divide opiniones… hasta que te los pruebas. Porque ahí es cuando descubres que estilizan, combinan con más de lo que imaginabas y tienen ese punto moda que transforma un look normal en uno memorable. Puede que hoy estés en el “no son para mí”, pero dale una temporada: ya sabes que, en este juego de tendencias, a veces lo que más dudas genera es justo lo que acaba conquistando tu armario.