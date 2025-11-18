O los amas o los odias: así se llevan los pantalones de pana de nuestros abuelos este invierno

El año 2025 en materia fashion será recordado entre otras cosas por el verano en el que todas las chicas estilosas llevaban pañuelos a la cadera, pero también como el invierno en el que la pana volvió a ser el tejido estrella de los armarios de las más elegantes. Y es que como ya sabrás, la moda es muy, pero que muy cíclica, de ahí que cada x tiempo veamos como hay tendencias que vuelven a vivir un momento dorado después de mucho tiempo en el olvido.

Eso es justo lo que vamos a ver en los últimos meses de este 2025, algo que ya adelantaron las pasarelas y que se hará realidad en las calles a medida que las temperaturas siguen bajando. Los pantalones de pana van a estar por todas partes y ya seas de esas que los ama o los odia, a continuación te contamos cómo los puedes llevar para marcar tendencia a golpe de una textura muy suave.

¿Por qué este año la pana vuelve para enamorarnos?

Durante décadas, la pana fue símbolo de funcionalidad y estilo retro. En los años 70 la llevaban los universitarios británicos más cool; en los 80, los artistas bohemios y las parisinas que hoy serían iconos de Pinterest. Pero su gran valor no está solo en la nostalgia: es un tejido cálido, resistente y con un encanto táctil que encaja perfectamente con el gusto actual por la moda confortable pero sofisticada.

Ahora vuelve con un aire más pulido y urbano. Las firmas la reinterpretan en pantalones de corte wide leg, bootcut o recto, en tonos como chocolate, beige, vino o verde oliva. La nueva pana no busca parecer vintage, sino elegante y moderna, perfecta para combinar con camisas fluidas, jerséis de cashmere o incluso con blazers estructurados.

Los 8 pantalones de pana más estilosos del invierno 2025

Porque sí, esta vez no son los pantalones de tus abuelos: son los que llevan las insiders más estilosas desde Copenhague a Madrid. Toma nota.

Pantalón pana cintura elástica, de Mango (25,99 euros)

Pantalón pana cintura elástica. Mango

Cómodo y minimalista, este modelo en tono marrón demuestra que la elegancia puede ser sencilla. Su cintura elástica lo convierte en el aliado perfecto para el día a día.

Jeans pana wide leg, de Mango (39,99 euros)

Jeans pana wide leg. Mango

El favorito de las it girls. De corte wide leg y en color caqui, aporta un toque utilitario y sofisticado que combina con todo, desde camisas hasta sneakers.

Pantalón pana wide leg, de Zara (39,95 euros)

Pantalón pana wide leg. Zara

Uno de los más buscados de la ZW Collection. En tono tostado y con pierna ancha, su silueta alarga visualmente y añade ese punto retro chic que eleva cualquier look.

Pantalón pana balloon bolsillos, de Zara (35,95 euros)

Pantalón pana balloon bolsillos. Zara

El más tendencia de la selección. Este diseño en marrón claro es ideal para combinar con camisas blancas o jerséis de punto grueso.

Pantalón ancho de pana, de Cortefiel (39,99 euros)

Pantalón ancho de pana. Cortefiel

La versión más elegante del clásico. En color vino y corte recto, se adapta a todo tipo de figuras. Perfecto para llevar con blazers o camisas satinadas.

Pantalón bootcut de pana, de H&M (29,99 euros)

Pantalón bootcut de pana. H&M

El guiño seventies que necesitábamos. Su tono crema y su corte bootcut lo convierten en la opción más favorecedora para alargar visualmente las piernas.

Pantalón pana sulfurous dye straight fit, de Massimo Dutti (59,95 euros)

Pantalón pana sulfurous dye straight fit. Massimo Dutti

La versión más cercana al lujo silencioso. En negro y con silueta recta, es la prenda perfecta para quienes buscan elegancia sin esfuerzo.

Pantalón de pana 100% algodón, de Parfois (39,99 euros)

Pantalón de pana 100% algodón. Parfois

En color burdeos y con corte recto, es el toque preppy ideal para combinar con mocasines o botines de tacón bajo.

De los cafés bohemios de los 70 a los feeds de Instagram de 2025, los pantalones de pana demuestran que las tendencias más sólidas siempre vuelven. Y si algo nos enseña su regreso es que el estilo, igual que la moda, también puede ser cuestión de textura.