Cuenta atrás: 4 looks de cena de empresa por los que te preguntarán

Estamos llegando a finales de noviembre mientras que la clásica pregunta de la temporada se apodera de nosotros: ¿qué ponernos para la cena de empresa? Se trata de una de las citas de la agenda laboral más esperadas del año donde, además de disfrutar fuera de la oficina con los compañeros, deslumbramos los verdaderos modelitos festivos de nuestro fondo de armario.

No obstante, nuestra duda de siempre es cómo elegir bien y adecuarse al código de vestimenta. Con el ajetreo de la rutina diaria, los quehaceres o las citas en el calendario es normal que no tengamos tiempo a detenernos y observar las diferentes alternativas que tenemos. Por ello, nuestra sección Lifestyle de La Razón ha conformado cuatro looks de empresa infalibles con los que siempre te preguntarán. Y todo son noticias buenas: son un acierto absoluto y muchas de estas prendas podrían estar en el Black Friday.

Look 1

Un buen twin set nunca falla en este tipo de ocasiones. Es por ello que no hemos pasado por desapercibido este de encajes y lentejuelas en negro que ahora mismo se encuentra en Zara. En las redes sociales hemos visto cómo lo están combinando las editoras de moda, pero nuestra propuesta es junto con unos mules en chocolate de Mango, a juego con un bolso de lentejuelas de Lefties y unos pendientes metálicos de la marca gallega.

Top asimétrico, de Zara (26 euros)

Top asimétrico. Zara

Pantalones bombachos, de Zara (36 euros)

Pantalones bombachos. Zara

Mules de tacón satinados, de Mango (36 euros)

Mules de tacón satinados. Mango

Bolso de lentejuelas, de Lefties (20 euros)

Bolso de lentejuelas. Lefties

Maxi pendientes metálicos, de Zara (13 euros)

Maxi pendientes metálicos. Zara

Look 2

Tambien tenemos la solución perfecta para las mujeres que no se separan de su faceta arreglada de oficina. Y es que confiaremos en uno de los trajes de efecto terciopelo más virales de H&M, esta ocasión en verde caqui. Seguiremos con la misma textura con unas sandalias de tacón en terracota de la firma española Castañer y un bolso de mano en amarillo de Parfois. Daremos el extra distintivo con un choker de espejos de Stradivarius. Cómodo y sofisticado, no necesitamos más.

Blazer de efecto terciopelo, de H&M (80 euros)

Blazer de efecto terciopelo. H&M

Pantalones de efecto terciopelo, de H&M (40 euros)

Pantalones de efecto terciopelo. H&M

Sandalias de efecto terciopelo, de Castañer (225 euros)

Sandalias de efecto terciopelo. Gtres

Bolso de mano, de Parfois (50 euros)

Bolso de mano. Parfois

Choker de espejos, de Stradivarius (8 euros)

Choker de espejos. Stradivarius

Look 3

Como las referencias asiáticas están en la cúspide de las tendencias de invierno 2025, no hemos dudado en añadir este vestido de efecto terciopelo en marino de Mango. Lo elevaremos de unas buenas sandalias metalizadas de Mim, así como de un bolso de mano a tono de Parfois, también. Para seguir un estilo minimalista, lo completaremos de unos pendientes de aro de Singularu, elegantísimos, pero no demasiado llamativos para la velada.

Vestido de estilo asiático, de Mango (36 euros)

Vestido de estilo asiático. Mango

Sandalias de tacón metalizado, de Mim (73 euros)

Sandalias de tacón metalizado. Mim

Clutch, de Parfois (26 euros)

Clutch. Parfois

Pendientes de aro, de Singularu (rebajados a 20 euros)

Pendientes de aro. Singularu

Look 4

Y para las que piden glam, glam y más glam tenemos este look de cena de empresa. La joya de la corona será esta falda de lentejuelas de la firma portuguesa, que combinaremos con un top de palabra de honor de H&M en negro y unos zapatos de tacón sensato de Stradivarius. Una idea de estilismo que sienta fenomenal con el toque de un bolso de mano de asa metálica de Zara y un brazalete acabado en dorado de Creu.

Top palabra de honor, de H&M (26 euros)

Top de palabra de honor. Zara

Falda de lentejuelas, de Parfois (40 euros)

Falda de lentejuelas. Parfois

Zapatos de tacón sensato, de Stradivarius (30 euros)

Zapatos de tacón sensato. Stradivarius

Bolso de mano de asa metálica, de Zara (30 euros)

Bolso de mano de asa metálica. Zara

Brazalete metálico, de Creu (34 euros)

Brazalete metálico. Creu

Las marcas de moda nos lo ponen muy fácil. Ahora mismo (y con la vuelta del Black Friday) podemos encontrar los looks de cena de empresa más fashionistas y acorde con el código de vestimenta. Nútrete de los lanzamientos de Zara, Mango o H&M, entre muchas más, para convertirte en la empleada más fashionista de la velada.