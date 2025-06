Amelia Bono apuesta por un body blanco y vaqueros flare en su look más cómodo (y estiloso) para una noche de concierto

Si ayer te decíamos que Amelia Bono nos había creado una nueva necesidad para conciertos y festivales, con el top de punto negro de Zara que no nos vamos a quitar en todo el verano, la influencer ha vuelto a desplegar su estilo delante de un escenario. El verano pasado no paramos de ver a la madrileña disfrutar de música en directo con outfits que eran pura inspiración para nuestras pupilas, y este año parece que no va a ser diferente. Este fin de semana, el británico Ed Sheeran ha congregado a más de 70.000 personas en un espectáculo de música y psicodelia donde Amelia Bono lo dio todo.

Teniendo en cuenta el calor sofocante de los últimos días en Madrid, encontrar un estilismo acorde a la ocasión y a las temperaturas podría parecer toda una aventura, nada más lejos de la realidad para Amelia Bono, quien recurrió a sus prendas de cabecera y como era de esperar el resultado fue de 10. Y es que no nos cansamos de decirlo, pero muchas veces si sabemos que algo nos funciona, lo mejor es seguir apostando por ello, sí en clave fashion, también, y eso es justo lo que hace una y otra vez Amelia.

El look de Amelia Bono para derrochar estilo en el concierto de Ed Sheeran

Todo se resume en un body de tirantes y pantalones vaqueros de estilo flare. Nada más que añadir, nada más que objetar. Así es el conjunto favorito de la influencer madrileña que te aconsejamos tomes nota para tus próximos eventos musicales del verano. Si ya por separado cada una de las prendas elegidas por Amelia son un derroche de estilazo, cuando las combinas conseguimos una dosis de estilazo al cuadrado. Pero no solo eso, también sientan como un guante y contribuyen a ese efecto tipazo visual que todas buscamos. El body por su parte realza, estiliza y afina caderas, mientras que los vaqueros con su talle alto y corte flare, juegan con esa silueta de piernas infinitas que tanto favorece tanto a mujeres altas como bajitas, y de eso Amelia sabe un rato. Por todas estas razones no nos extraña ni un poquito la elección estilística de la influencer en la noche de sábado.

Amelia Bono con look de concierto. @ameliabono

Cuando lo que buscamos es la comodidad y un resultado casual chic, los accesorios juegan un papel fundamental en el estilismo, hay que apostar por lo minimalista y dejar a un lado las joyas statement y más llamativas. ¿Cómo lo ha conseguido Amelia? Con toques de negro y dorado en sus joyitas, cinturón y bolso bandolera de Chanel. Porque muchas veces, menos es más. Palabra de Amelia Bono.