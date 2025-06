Melody vuelve a los escenarios como toda una diva vestida de rosa después del fiasco de Eurovisión 2025

3 semanas después de que todos viéramos como las esperanzas de que Melody llegará a lo más alto de Europa con su actuación en Eurovisión se esfumaban entre brillos y polémica, la andaluza ha vuelto a hacer lo que mejor se le da ponerse en encima de un escenario y derrochar ese arte tan característico que lleva con ella desde bien pequeñita. Y lo ha hecho como solo ella sabe, con un estilismo explosivo, con poderío y con toda la intención de acallar cualquier duda sobre su lugar en el mundo del espectáculo.

Tras su actuación el pasado 17 de mayo en Basilea, donde representó a España con un espectáculo que combinaba influencias flamencas, estética cyber y una escenografía vibrante, Melody ha pasado por un torbellino mediático. Primero fue su llegada a España con un look chandalero (pero también de diva) que no dejó a nadie indiferente, luego un misterioso silencio en redes y entrevistas (al que siguió un inesperado plantón en la recepción oficial), y más recientemente, ese look de la venganza que sirvió como carta de presentación para romper su silencio. Todo indicaba que Melody estaba escribiendo su propio guion post-Eurovisión, uno con tintes de estrella pop global y corazón andaluz.

El look de Melody en su primer concierto después de Eurovisión

Y si algo ha quedado claro este fin de semana en Antequera es que Melody no ha venido a rendirse, sino a brillar aún más fuerte. Su regreso al escenario se ha producido con un look que no solo sigue la línea estilística marcada durante su aventura eurovisiva, sino que la amplifica. En lugar de escabullirse en un estilismo discreto, la artista ha apostado por un body rosa fucsia con pedrería y transparencias estratégicas, que recuerda inevitablemente a su body de espinas plateadas que llevó el 17 de mayo. El corte, el brillo, la intención: todo apunta a una continuidad estética que nos habla de una diva que no ha terminado su discurso escénico.

El body, ceñido al cuerpo y con paneles nude decorados con cristales, se acompañaba de una chaqueta de pelo rosa XXL que multiplicaba el efecto dramático del conjunto. La mezcla entre lo peluche y lo brillante, entre lo exagerado y lo sexy, convierte este look en una declaración de intenciones. En sus pies, unas sandalias doradas con plataforma, que aportaban altura sin robar protagonismo al resto del look, y en la mano, cómo no, un micro brillante a juego con su energía.

El look de Melody vestida de rosa. Gtres

Con este concierto, la cantante ha marcado el inicio de su nueva etapa tras Eurovisión. Y aunque no logró el puesto que esperaba, está claro que lo suyo no va de resultados, sino de presencia escénica, pasión y una identidad estilística cada vez más fuerte y reconocible. Porque si algo ha demostrado Melody en Antequera, vestida de rosa, es que las verdaderas divas siempre encuentran la manera de volver. Y de hacerlo con más fuerza.