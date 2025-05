María Pombo se pasea por Nueva York con el conjunto de raya diplomática perfecto para ir a la oficina sin pasar calor

María Pombo está de vuelta en Madrid, y es que si hace unos días comentábamos el encuentro en NY entre la influencer española, Olivia Palermo y Gigi Hadid con motivo de un nuevo lanzamiento de chanclas muy fashion, hoy la madrileña ha querido compartir uno de los looks que metió en su maleta a la Gran Manzana con sus seguidores, y solo tenemos que decir que ya tenemos inspiración para ir a la oficina sin pasar calor la próxima semana.

Porque si algo buscamos en junio son looks frescos, funcionales y con estilo para sobrevivir a la jornada laboral sin renunciar al buen gusto. Y el conjunto sastre que ha llevado María por las calles de Manhattan es justo eso: un dos piezas con raya diplomática que combina lo mejor del tailoring clásico con una silueta actual y veraniega. Ideal para esos días de oficina en los que hay que ir directa del ordenador a un afterwork, sin complicaciones, pero con la seguridad de que vas impecable.

María Pombo o cómo ir elegante a la oficina en el mes de junio

El conjunto elegido por María Pombo durante su paso por Nueva York es, literalmente, todo lo que le pediríamos a un look de oficina cuando las temperaturas empiezan a subir: elegancia relajada, tejidos livianos y una estructura que no oprime ni abruma. El top, de escote recto y corte sin mangas, confeccionado en un tejido con ligera textura y raya diplomática, aporta esa formalidad discreta que exige el dress code profesional. Es sencillo, sí, pero impecable. Además, al no llevar mangas, se convierte en la mejor opción para las que ya no soportan las americanas a partir de junio.

Por su parte, el pantalón sastre tiene un corte extra ancho con pinzas marcadas, que estiliza la figura y aporta movimiento. El color gris claro con finas líneas verticales alarga visualmente las piernas y eleva el conjunto sin necesidad de complementos recargados. Es ese tipo de prenda que te permite ir cómoda, estilosa y acorde a cualquier plan, desde una reunión importante hasta una comida en terraza con compañeras de trabajo. Otro punto a favor es la versatilidad del conjunto. María lo ha combinado con unas zapatillas rosas y gafas de sol rectangulares, reforzando ese aire minimalista que tanto se lleva esta temporada. Pero si quisieras adaptarlo a un entorno más formal o nocturno, bastaría con cambiar el calzado por unas sandalias de tacón fino o incluso unos mocasines destalonados, y añadir pendientes dorados o un clutch estructurado.

¿El mejor consejo? Inspírate en María, busca un dos piezas de lino o mezcla de algodón con raya diplomática, deja a un lado las chaquetas por un top sin mangas estructurado y súmate al equipo de las que saben ir a trabajar con estilo… incluso en plena ola de calor.