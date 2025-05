Amelia Bono o cómo elevar un look con bermudas vaqueras y botas cowboy

El 2025 parece el año definitivo del regreso de las bermudas, esos pantalones a la altura de la rodilla no exentos de controversia que esta primavera verano parecen dispuestos a confirmar que son los pantalones a tener (muy) en cuenta, pues son capaces de dar forma a un look elegante y sofisticado y también se convierten en la prenda estrella de aquellos looks casual que más juego dan. Y Amelia Bono nos lo ha dejado claro con este look denim que ha elevado a la perfección.

Amelia Bono lo ha vuelto a hacer. Con esa naturalidad y estilo que la caracteriza, ha salido a la calle con un conjunto que define a la perfección cómo vestir en esos días de entretiempo donde el verano ya empieza a sentirse en Madrid, aunque aún estemos en mayo. Su elección no solo es cómoda y desenfadada, sino también tendencia total. Confirmamos que los pantalones cortos vaqueros favoritos de tu madre son los nuevos shorts. Es un secreto a voces que el pantalón corto estrella de los 80 y 90, las bermudas vaqueras, se posiciona como la mejor alternativa a los shorts. Seleccionamos los más especiales de la temporada.

El look con bermudas y botas de Amelia

El combo ganador parte de unas bermudas vaqueras de tiro alto y bajo deshilachado, una prenda que ha resurgido con fuerza esta temporada como alternativa a los clásicos shorts. Amelia las combina con un body blanco básico, que aporta luminosidad y equilibra la intensidad del denim. Como capa superior, una sobrecamisa vaquera en un tono ligeramente más oscuro, que le da al look ese aire de doble denim tan setentero como actual.

El look de Amelia Bono. Gtres

Pero el giro estilístico, y el acierto rotundo, viene de la mano del calzado: unas botas cowboy negras, con caña alta y punta afilada, que elevan el outfit a otro nivel. Lejos de quedar recargadas, aportan un contraste sofisticado y urbano, ideal para pasear por la ciudad. Aunque hay mucha gente que no entiende eso de que nos pongamos botas cuando hace calor, nosotras somos unas grandes defensoras de este tipo de calzado durante todo el año. Porque además de estiloso, no te hace rozaduras como las sandalias de verano.

El look se completa con un bolso de mano acolchado negro, que añade textura y un toque chic, y un reloj maxi, que subraya ese mix entre lo casual y lo pulido que Amelia domina tan bien. En resumen, un estilismo versátil, cómodo y lleno de personalidad, perfecto para esos días donde el termómetro baila entre estaciones. Una prueba más de que Amelia Bono tiene un máster en estilo effortless.