Amelia Bono se atreve con la tendencia de la falda de encaje transparente de Zara no apta para mujeres clásicas

Amelia Bono es una de las mujeres españolas mejor vestidas, cada año encabeza las listas, y en sus looks diarios nos demuestra su pasión por la moda. No hace falta que tenga un gran evento, que ella siempre sigue las tendencias en sus looks diarios, y este miércoles nos lo ha vuelto a demostrar por las calles de Madrid con la tendencia más arriesgada de la temporada; la falda de encaje. A pesar de que pueda resultar una tendencia complicada a primera vista, es sencilla de llevar si se sabe cómo, y Amelia Bono lo sabe. Venido directamente de los 90 y principios de los 2000, este textil a simple vista atrevido, es uno de los trucos de estilo que usan las más elegantes para vestir súper sofisticadas, como con sus looks con pantalones de encaje o los refinados vestidos de encaje.

Las faldas de encaje del otoño 2024 tienen varias características. Para empezar, se llevan generalmente en versión midi, priman las versiones en color crudo o negro y son muy, muy, transparentes. Por este último motivo, pueden resultar una pieza complicada y, sin embargo, existen mil fórmulas para lucirla, bien sea con americanas oversize e, incluso camisetas deportivas. Como ha hecho Amelia Bono con esta falda blanca de encaje de Zara que ha combinado con una maxi camiseta gris de Zara también y zapatillas Adidas.

Una de las mejores formas de combinar la falda de encaje este otoño pasa por lucirla con prendas más desenfadadas, que contrarresten el carácter formal del encaje. Sudaderas, jerséis y deportivas son algunas ideas como lo ha hecho Amelia Bono. Desde hace ya varios meses está anunciándose en pasarela y redes sociales, pero que ahora ha llegado a las calles y no paramos de verla en looks de influencers. Pero, esta moda genera sus detractores y amantes por el hecho de ser prendas semitransparentes, pero Amelia Bono ha demostrado como lucirlo a los 43 años con máximo estilo.