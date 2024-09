Las chicas de septiembre van a querer copiarle a Amelia Bono este look con chaleco sastre y vaqueros de efecto tipazo

Amelia Bono ha vuelto con unos de esos looks casuals que tanto nos gustan para el día a día en septiembre en Madrid, aunque con la bajada de temperaturas en Madrid y estos 14 grados con los que hemos amanecido este jueves, nos da frío solo de verla. Pero eso sí, no puede ser un estilismo que no siga más las modas de este otoño 2024. O para muestra un botón, o unos cuantos de este chaleco. Porque esta temporada, los chalecos le han ganado terreno a las blazers tanto para un estilismo perfecto de oficina, una invitada perfecta, un look de lo más boho o una cena romántica. Porque chalecos este otoño 2024 hay tantos como estilos de vestir o mujeres.

Como diría Javier Aznar, “las chicas de septiembre siempre han sido las mejores. Mis favoritas. Habrá quien tal vez prefiera las chicas de primavera o verano. Pero yo siempre me quedaré con las chicas de septiembre. Rebosando energía por los cuatro costados y ese brillo eléctrico en los ojos, esas ganas de comerse el mundo”. Y todo eso nos lo ha recordado con este look de vuelta a la ciudad. Cómo llevar el chaleco sastre esta primavera, la prenda de los 90 que vuelve a llevarse hoy. Con pantalones sastre, con vaqueros, con faldas midi o de formas inimaginables, así se combina el chaleco este 2023. Y Amelia Bono lo sabe y ella lo ha combinado con un traje blanco que siempre es elegante. Eso sí, no hablamos de cualquier diseño, sino de su versión más clásica: tipo sastre, con botones delanteros y preferiblemente en tonos neutros como negros, gris, de raya diplomática o en color blanco.

El look de Amelia Bono. @ameliabono

Ella lo ha lucido cortito en azul marino y con unos vaqueros pitillo de esos que vuelve este otoño 2024. Y aunque tiene muchas detractoras, nosotras no podemos ser más fan de ellos. Si hace unos meses era Paula Echevarría la que apostaba por la vuelta de los pantalones pitillo, ahora es ella la que nos deslumbra. Lo que quiere decir, que como os llevamos avisando semanas, los vaqueros pitillo y los pantalones pitillo, van a volver a salir a la calle desde el armario de las que más saben de moda.