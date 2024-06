El look más ibicenco de Isabel Díaz Ayuso con falda de encaje (y alpargatas de cuña) para una tarde de toros junto al Rey Felipe

Isabel Díaz Ayuso ha dejado atrás su semana futbolera por una tarde de toros junto al Rey Felipe donde nos ha sorprendido con un estilismo de lo más ibicenco con alpargatas de cuña. Pero no, no estamos en Ibiza, si no en Las Ventas en Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acompañado a su Majestad el Rey Felipe en la tradicional Corrida de la Prensa, que se ha celebrado esta tarde en la Plaza de Toros de Las Ventas. Esta cita taurina se celebró por primera vez en 1900 y se ha convertido en una de las más importantes del año dentro del programa de la Feria de San Isidro. Así, los diestros Paco Ureña y Borja Jiménez lidiarán, en un mano a mano, reses de la histórica ganadería de Victorino Martín, disputándose el preciado trofeo Oreja de oro que concede la Asociación de la Prensa de Madrid. Además, en esta ocasión, el asesor taurino ha sido Francisco Rivera Ordóñez, ya que en 2024 se cumple el 40 aniversario del fallecimiento de su padre, Francisco Rivera Paquirri, en la localidad cordobesa de Pozoblanco. Pero nosotras solo hemos podido fijarnos en el estilismo más ibicenco de Ayuso.

La llegada de estos días más cálidos nos ha puesto de buen humor, la verdad es que sólo con ver el sol y los días más largos, ya nos cambia el ánimo. Se nota que somos mediterráneas y no nórdicas, porque es que ya estamos sacando las prendas más primaverales y aún no hemos empezado el verano, pero este estilismo de Isabel Díaz Ayuso nos traslada directamente a Ibiza. Todo lo que queremos es que llegue el verano, el calor, y los pases, y esta falda larga blanca ibicenca es la prenda ideal para sumarle una camisa o top de lino, unas alpargatas o sandalias planas y una cesta a modo de bolso. En este caso, Ayuso ha combinado la falda ibicenca con una blusa blanca y unas alpargatas de cuña alta.

Ayuso en los toros. Gtres

Unas alpargatas combinadas con piel marrón a tono con el bolso de mano que ha lucido la presidenta madrileña que este jueves tiene de nuevo una agenda apretadas, a las diez en la asamblea de Madrid y a mediodía en el South Summit 2024.