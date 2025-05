Amelia Bono conquista las calles de Madrid con el vestido marrón de Zara más versátil para empezar junio en tendencia

Amelia Bono lo ha vuelto a hacer. La empresaria e influencer ha conquistado las calles de Madrid con un look sencillo, cómodo y tremendamente chic que ya se perfila como uno de los favoritos de la temporada: un vestido marrón chocolate de la nueva colección de Zara. Y nosotras lo necesitamos ya en nuestro armario de verano, como todo lo que luce la hija de José Bono.

Muy sencillo, están en máxima tendencia por varias razones, la primera el color Pantone 2025 o Mocha Mousse ya está por todas partes desde maquillaje y manicuras hasta ropa, y por supuesto en primavera seguiremos siendo testigos de cómo esta tonalidad terrosa estará presente en los mejores looks; por otro lado, el marrón es el ejemplo perfecto de como los total looks o estilismos monocromáticos están ganando espacio en los armarios de las que más saben de moda y si a esto le sumamos el auge del estilo old money y el lujo silencioso, tenemos la respuesta a la pregunta de por qué unos pantalones marrones y no otra prenda.

El vestido de Zara de Amelia Bono al detalle

Con tirantes finos, escote en pico y una silueta amplia de línea A, este vestido largo fluido encarna el equilibrio perfecto entre elegancia relajada y sofisticación veraniega. El diseño, de inspiración minimalista, permite un sinfín de combinaciones, desde sandalias planas y mules hasta deportivas blancas o incluso botas cowboy, para quienes se atrevan con un giro más atrevido. Así es el vestido de nueva colección de Zara con el que Amelia Bono ha conquistado las calles de Madrid.

Amelia lo ha llevado con su melena suelta, maquillaje natural y complementos sutiles, dejando todo el protagonismo al vestido. En la mano, una chaqueta ligera en tono crudo y un bolso trenzado en marrón oscuro, que completan el outfit sin restarle frescura.

Vestido largo tirantes de Zara (29,95 euros)

Vestido tirantes. Zara

Este tipo de vestido es un fondo de armario infalible: favorece a todos los tipos de cuerpo gracias a su corte holgado y es perfecto tanto para el día como para la noche. ¿Lo mejor? Que aún está disponible en la web de Zara y promete agotarse en tiempo récord tras su aparición en el perfil de Amelia. Así que si buscas una pieza comodín para este verano, ya sabes: el marrón chocolate es el nuevo negro, y Zara tiene el vestido perfecto para demostrarlo.