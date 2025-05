Amelia Bono tiene el look definitivo que querrán copiar todas las madres de comunión: vestido plisado blanco y alpargatas

Las madres de comunión de 2025 ya van con prisas por dar con el look que llevarán para ser la más elegantes, y mejor vestidas, en un día tan importante para su hija o hijo. Si el otro día era Vicky Martín Berrocal la que nos inspiraba con un traje rosa, o la misma Amelia Bono con unconjunto de firma madrileña, ahora es con este vestido blanco plisado con escote halter de Massimo Dutti con el que se ha convertido en la mejor vestida de una comunión este fin de semana.

Amelia Bono ha vuelto a demostrar por qué es uno de los mayores referentes de estilo en clave effortless de nuestro país. La empresaria y prescriptora de moda ha compartido en su cuenta de Instagram unas fotos del look que lució en una comunión familiar, y lo cierto es que no ha pasado desapercibido. Los de comunión hay muchos. Desde vestidos vaporosos en tonos maquillaje, tierra o empolvados, hasta conjuntos dos piezas con volantes arquitectónicos, estampados florales o texturas satinadas que captan la luz con elegancia. Firmas como Bruna, Bouret, Cherubina, The IQ Collection o Paris/64 demuestran que el diseño nacional vive uno de sus mejores momentos: tejidos de calidad, cortes impecables y esa capacidad de elevar cualquier look con un simple gesto, una manga abullonada, un escote cruzado o una cintura bien marcada.

El look de Amelia Bono para ser la invitada ideal de comunión

La elección de Amelia ha sido un impecable vestido blanco plisado de Massimo Dutti, de corte largo y escote halter, que destaca por su caída fluida y su elegante sencillez. Este tipo de diseño, sin estampados ni estridencias, se convierte en una opción perfecta para eventos de día como bautizos, comuniones o incluso bodas informales, por su aire fresco, luminoso y atemporal. El blanco, que tradicionalmente ha estado reservado a las novias, gana cada vez más terreno en los looks de invitada, y Amelia demuestra que, bien llevado, puede ser todo un acierto.

Para completar el estilismo, ha apostado por unas alpargatas de cuña con bordado frontal, un calzado cómodo y estilizador que sigue siendo el favorito indiscutible para los eventos de primavera-verano. Las alpargatas equilibran el look, aportando ese toque mediterráneo relajado que tanto caracteriza al estilo de Amelia. El conjunto se complementa con accesorios de gran personalidad: maxi pendientes turquesa y un brazalete dorado que refuerzan el aire bohemio chic del look. Como bolso, un pequeño clutch de rafia que termina de cerrar esta propuesta perfecta para madres de comunión que buscan estar elegantes sin dejar de lado la naturalidad.

En definitiva, Amelia Bono firma uno de esos estilismos que cumplen todos los requisitos: es cómodo, favorecedor, sofisticado y, sobre todo, fácilmente replicable. No nos extrañaría ver este tipo de looks en muchas celebraciones familiares esta temporada.