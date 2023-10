El vestido (jersey) con arandelas de Zara se lleva hasta de cena como Amelia Bono con las botas que amas o odias

Porque salir de noche no significa pasar frío, y Amelia Bono lo tiene claro, por eso se ha ido de cena en Madrid con el look más en tendencia y abrigado. Porque sí, el tiempo no puede estar de lo más otoñal en la capital de España entre el frío y la lluvia, por eso la hija de José Bono ha optado por estrenar este jersey vestido de nueva colección de Zara que no puede ser más original y cañero. De esos que te hacen el look por completo y no necesitas mucho más. Un jersey largo que Amelia Bono ha llevado a modo de vestido con las botas polaina de Zara más tendencia de la temporada. O lo que es lo mismo, se puede ir estilosa y en tendencia en una salida nocturna, sin necesidad de pasar frío como ha hecho nuestra socialite.

Amelia Bono con jersey de Zara. @ameliabono

no ha querido esperar a que llegue el frío para marcarse el primer. Si el otro día eran Laura Matamoros Rocío Osorno , hoy es ella a que se ha sumado al grupo de las que amamos estas botas. Estamos hablando de lasa todas las tiendaspara hacerle la competencia a las botas biker, y las de Amelia Bono son deen piel negra, pero también están en denim o en beige. Las botas polaina reciben el nombre del mundo ecuestre, ya que es una bota alta con una separación que se utiliza para que los jinetes puedan moverse cómodamente sin entorpecer sus movimientos sobre el caballo.

Jersey largo arandelas rotos, de Zara (39,95 euros)

Jersey arandelas. Zara

Unas botas polaina que Amelia Bono ha combinado con este jersey a modo de vestido, que no dudamos que se va a agotar en unas horas.