Tenemos que hablar de los pantalones blancos fluidos de Amelia Bono que son nuestros favoritos de otoño

Amelia Bono se ha ido a la Feria de Artesanía de Toledo y nos ha dejado claro una vez más porque amamos su estilo. Hay dos básicos en nuestro armario que nunca fallan este otoño, la bomber y los pantalones blancos. A pesar de que muchas prefieren de bomber, esta verde nos ha enamorado y seguro que a Amelia Bono también. La otra, sin duda, son los pantalones vaqueros blancos, a los que nos abonamos sin pensarlo cuando llega el entretiempo. Dos must have básicos que Amelia Bono ha combinado a la perfección en un mismo look en esta escapada a su querida Toledo. El resultado ha sido un outfit casual que la referente de estilo, que ya supera los 500.000 seguidores en su cuenta Instagram, ha elevado a otro nivel. Sí, puede que la bomber de Amelia Bono te resulten conocidas, y es que la empresaria e hija del político José Bono ya la lució hace unas semanas en un look informal y sofisticado a partes iguales.

Los pantalones blancos son una de las prendas más versátiles, recurrentes, fáciles de combinar y elegantes que podemos tener en nuestro armario, tienen la capacidad de adaptase tanto al verano como al invierno y de ayudarnos a crear los estilismos más especiales, que respiren elegancia independientemente del resto de prendas. Además, Amelia Bono nos ha dejado claro que ahora también se llevan en otoño, y cuando las temperaturas son más bajas, no solo cuando luce el sol y el calor.

Un look perfecto para octubre que seguro que todas le podemos copiar a Amelia Bono con prendas de lo más parecidas que tengamos en nuestro fondo de armario más atemporal.